與福原愛傳已離婚 江宏傑日前出席活動這樣說...

日本前桌球好手福原愛5年前與台灣桌球國手江宏傑結婚，兩人婚後育有一對寶貝子女，感情恩愛令人羨慕。不過近日福原愛因為在日本節目透露想搬回日本，加上一向熱愛在網上放閃的兩人，突然沒了互動，也讓小倆口離婚傳言在陸網瘋傳。雖然小倆口已否認離婚，但現在日媒又曝光福原愛疑似背著江宏傑與一位高帥男約會照片，驚爆兩人其實已協議離婚。不過福原愛、江宏傑所屬經紀公司已否認離婚一事。

據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛今年1月被拍到和一名高大男子在橫濱約會，兩人是人6、7年前透過朋友介紹認識，當時一起去橫濱中華街，後來福原愛搭上男生的車到某飯店，男方也多次被直擊到女生家過夜。

另外，日本週刊《週刊文春》也爆料，福原愛和江宏傑目前已協議離婚，並傳出福原愛懷第一胎時，因為孕吐吃不下東西，被江宏傑罵過好幾次，更有次福原愛去看牙醫時換了一身漂亮衣服，竟被江宏傑飆罵「妳這個妓女」，才令福原愛決定離婚。

福原愛被拍到和高大男子約會。（圖／翻攝自女性SEVEN）

現年32歲的福原愛，小時候在桌球運動員母親的啟蒙下，自3歲就開始打桌球，並以史上最年輕的5歲身分獲得日本全國大賽兒童組冠軍，自此廣受日本電視傳媒關注。曾與日本網球選手錦織圭傳出緋聞的福原愛，2016年與同為桌球好手的江宏傑登記結婚，未料卻遭日媒爆料稱日本桌球協會幹部認為江宏傑配不起福原愛，倆人若結婚，會被說成是「格差婚」，即門不當，戶不對，不過隨即遭日本桌協否認。

福原愛與江宏傑婚後互動甜蜜，時常在社群媒體公開放閃，未料近來卻屢傳婚變，連日本週刊也報導她與江宏傑準備分居，兩人隔閡日漸加深，也讓一向好脾氣的她怒了，在推特上寫下「直接來問我就好了啊…」。

稍早江宏傑、福原愛所屬華研國際回應駁斥離婚說：「兩人沒有離婚、小傑不認識與小愛出遊的男子及異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

(中時新聞網)