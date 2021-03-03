聯強今（3）日攜手DJI（大疆創新）舉行最新一代「沉浸式飛行無人機 DJI FPV」產品發表會。DJI挾著長期在空拍機領域累積的研發技術，整合功能強大的AR/VR穿戴應用，研發出新一代沉浸式飛行無人機，突破空拍機的使用經驗，讓使用者不需要高深的操控技巧，即可透過DJI FPV感受彷彿導演齊柏林「看見台灣」 俯視大地之美的方式，感受上帝視角的美妙。

DJI - Introducing DJI FPV

DJI 全新沉浸式飛行無人機 DJI FPV，在保持高水準航拍性能的基礎上，讓飛行過程變得更加有趣，普通人亦能體驗第一人稱視角飛行樂趣，預計將引爆新一波空拍攝影熱潮。DJI FPV由聯強國際獨家代理，即日起在全台通路開始販售。

DJI FPV 飛行器機身採用流線型設計，符合空氣動力學，搭配飛行眼鏡可實況傳輸 1080p 畫面，配合 150° 超廣視角，帶來絕佳臨場感。全新的FPV穿越搖桿，則讓使用者用手部動作即能控制飛行器，將擋位切換、一鍵煞停和鏡頭俯仰等多項功能融合為一，輕輕轉動手腕就能完成精彩飛行動作。

DJI FPV 設有 3 種飛行模式，可透過標配遙控器快速切換，N 擋為普通模式，S 擋為運動模式，無需長時間系統性訓練，使用者就能快速掌握基礎飛行技巧，而進階手動模式 M 擋專為追求極致的飛手而設計，支援使用者自訂多項參數，新手和行家都能找到適合自己的飛行模式。DJI FPV 配備前視和下視感知系統等多項飛行輔助功能，在訊號失聯情況下可啟動自動返航；普通模式下具備障礙物感應能力並能完成有效減速，最大程度避免事故損壞；遇到突發狀況時，按下急停按鍵，飛行器會減速並做到懸空停留，有效避免飛行意外發生。

DJI FPV 不僅能帶來身臨其境般的沉浸感，也能用空拍記錄飛行所見。搭載 1/2.3 英吋感光元件，可錄製4K/60fps清晰影片；拍攝過程中還可使用 4 倍慢動作功能，解鎖更多拍攝玩法；RockSteady 智能穩定系統，有效減低畫面晃動，校正傾斜與畸形，維持畫面的穩定及流暢度。有別於普通空拍機，DJI FPV 拍攝品質高，還兼具充沛的飛行動力、極高的機動性以及極富衝擊力的畫面呈現方式，這些綜合實力為使用者提供更靈動、更接近自然視角的拍攝方式，對於追逐拍攝、快速移動拍攝等複雜任務，DJI FPV 也將是全新選擇。

DJI FPV 機身採用模組化設計，雲台相機、腳架以及機身頂殼能夠快速拆裝，並支援使用者自行更換，提高飛行效率。DJI同時也推出模擬飛行APP，方便使用者在室內練習飛行技巧，內建多種仿真場景，戴上飛行眼鏡就能獲得與真實飛行一致的操控回饋。DJI FPV 也提供「觀眾模式」，當觀眾與飛手選擇相同頻道後，連接手機與飛行眼鏡就能即時收看飛行畫面，與飛手一同感受穿梭天地間的快感。

今日發表會，特別邀請到曾拍攝台北101跨年煙火活動的攝視度團隊進行分享。攝視度團隊指出，過往穿越機都是玩家自行組裝，電池、動力系統等都是外露，很有可能因為使用到不相容的電池而導致機身壞掉；且過往穿越機為追求速度，電力大約只能維持3分鐘，DJI FPV可以做到20分鐘的續航力（最高速140km可飛行11分鐘），技術上十分卓越。

攝視度團隊指出，穿越機與空拍機最大的不同就是追求速度，一般空拍機大約時速只在60公里左右，DJI FPV卻可以達到140km。且0-100公里時速加速只要2秒，在高速飛行下安全性也不遑多讓，利用一鍵煞停從100km/s瞬間停止只需要5公尺的距離，穩定性也相當亮眼。而因為追求極速，DJI FPV只有前避障功能，並沒有像旗下的其他無人機一樣具有智能跟隨的拍攝，主要是以手動跟隨的拍攝為主。

攝視度團隊也指出，所搭配的DJI模擬飛行app，即便穿越機不在身邊也可以當作一個模擬飛行訓練app來使用。建議有興趣操控DJI FPV來執行翻轉等高難度動作前，可以先在app中練習。app中相當真實的可以切換N/S/M黨，且也可切換視角，等到在app中練習已有頗高的成功率之後再透過DJI FPV來執行翻轉的動作。

隨著更多空拍玩家加入，無人機操作安全與保障也越受到大眾關注，因此，聯強國際本次也與富邦產險合作，規劃首張適合無人機用戶的保單。一般民眾(自然人)只要購買聯強代理指定無人機型，在富邦產險登錄資料並核保後，因事故致第三人體傷、死亡或財物受有損害，依法應負賠償責任時，由富邦產險保險契約負賠償之責，最高理賠金額50萬。且除被保險人外，其配偶、子女及共同居住的親屬都可享有此保障，意味無人機即便交由家人操作，不慎造成第三人損傷，也都享有同樣的保障。

由聯強國際代理的DJI FPV COMBO，建議售價為$37,600元，整套含有飛行器、遙控器、飛行眼鏡V2、1 顆智能飛行電池、2 對槳葉等配件。DJI FPV穿越搖桿同步發售，售價為$4,550元。若想飛行更盡興，可選擇加購 DJI FPV 暢飛配件包，包含 2 顆智能飛行電池、1 個充電管家，售價為 $9,300元，即日起於聯強國際全台通路開始販售。

適用於 DJI FPV 的保障專案 DJI Care 隨心換也同步上線，提供全方位意外保障解決方案，為 DJI FPV 提供低價替換服務，僅需支付一定替換費就能實現極速換新，讓您無懼機器進水和碰撞損壞。DJI Care 隨心換 1 年版售價$5600，提供 1 年內2次低價替換權益；2 年版售價$9300，提供 2 年內3次低價替換權益和第二年官方保固服務。

(科技)