群創(3481)今天召開法人說明會，經營階層指出，今年一整年面板仍供不應求，上半年會是樂觀需求，下半年審慎樂觀；此外，群創去年第4季毛利率達到20.4％，以景氣循環角度來看，毛利率還有改善空間，看好超越2017年第2季的24.9％高點。

群創2020年第4季淨利101億元，營業淨利率及稅後淨利率分別為12.9％及13.0％。2020年淨利為16億元，全年轉虧為盈目標達成。

群創指出，2020年面板產業在宅經濟的帶動下，對於電子科技產品依賴加深而推升需求，目前來看，上游供應鏈材料緊縮受限依舊，包括偏光片、IC、水還有玻璃的缺乏，都造成供需失衡，預估面板緊俏情況將延續至2021年，而過去很劇烈的週期產業，現在將走向調整成健康產業。

2020年因疫情影響，居家辦公及線上教學需求大增，預期2021年線上教學仍為藍海市場。群創指出，2020年剛性需求只有3成滿足，未滿足的7成將遞延到今年。而群創也調整各世代齊全產品線，去年下半年NB面板供給量增加50％，達到世界第二，盡全力滿足剛性需求。

群創強攻高階大型一體化車用面板，獨家技術已打入全球品牌大廠供應鏈，搭載miniLED背光顯示技術，切入高階車載市場，採用大型一體化面板，為豪華及旗艦車款駕駛提供沉浸式體驗，以市場差異化作為策略導向，目標在2023年成為高階一體化車用面板龍頭，以及全球市占率兩位數以上供應商。

群創因應人工智慧、物聯網與5G新浪潮，跨界液晶平板天線領域，搶占航太級衛星天線市場，同時佈局醫療器材應用領域，在X光平板偵檢器市場，全球市占率第一，打造醫療新科技。

總經理楊柱祥表示，群創致力智能製造、數位轉型、雙軌轉型以展現加乘能量。目前在台灣新增自動化電視整機產線，提高產品成本競爭力，在疫情當下，展現以自動化智能製造維持出貨順暢。在數位轉型上，以經營策略上在日常運作中導入數位化，優化組織管理與生產流程。並且持續結合大數據與AI人工智慧，串連前後段智能工廠，達到技術提升，產能加乘效益。

群創指出，從過去景氣循環來看，2016年第1季是一個谷底，毛利率-7.2％，那波循環到2017年第2季毛利率達到24.9％。以去年開始的循環來看，2019年第4季毛利率-2％，到2020年第4季20.4％，上一次循環毛利率高低點32％，這波毛利率高低點到目前約22％，還有改善空間，甚至因結構改變，有機會超越上次24.9％高點。

(時報資訊)