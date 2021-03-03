中壽(2823)啟動今年的儲備幹部(MA)招募計畫，不論科系、不分組別，更不限人數擇優錄取，擴大招募任何領域的菁英「跨界」。

隨著金融數位科技的發展，現今壽險業面貌與過往大不相同，「跨界」思維的必要性與專案合作模式，更是企業差異化的關鍵。中壽總經理黃淑芬表示，壽險業的營運，仰賴各部門協同運作、縝密結合，加入中壽MA不僅能在短短的一年內熟悉產業經營框架與實務，其後更藉由實際主導各式專案拓展深度與廣度。統計現任所有MA的背景，分別來自財金、資料科學、法律、機械等，僅有10％是來自保險科系，「跨界」的人才比比皆是。像是原本就讀經濟領域，現在已至數位應用部門發展；原本就讀企管領域，現在已至商品與精算領域深耕；也有不少的MA在中壽兩年培育、鍛鍊，在不到30歲的年紀，即成功通過評鑑晉升為主管。

為培育新一代年輕的經營梯隊，針對每位新進MA，公司提供為期二年的培訓，除安排集團共訓、基礎及進階訓練外，還會依每位MA個人適性及專業量身規劃輪調領域，在個人專屬輪調領域中進行廣度栽培。培育期間亦安排高階主管擔任一對一導師，並提供MA參與公司跨部門重要專案，如國際顧問團隊合作數位轉型專案、跨產業生態圈布建、業界第一人臉辨識投保專案等。中壽本次MA招募計畫收件至3月31日截止。

(時報資訊)