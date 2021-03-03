11.7萬劑的AZ疫苗抵台，行政院長蘇貞昌今（3）日表示，若大家對疫苗有疑慮，他率先施打。此外，若有疫苗不足狀況，行政官員不會跟醫護人員搶著接種。
蘇貞昌指出，防疫團隊已經將疫苗的冷鏈、物流系統佈建完成，會依照事前公布的接種順序，讓第一線醫事人員優先獲得疫苗的保護。目前已經向國外洽購2,000萬劑疫苗，除了繼續洽購更多，國內疫苗的研發也在進行中。政府會隨疫苗到貨進度讓更多民眾接種，讓國內儘速產生群體免疫。
至於COVID-19疫苗接種順序如下：
1. 醫事人員
2. 各級政府防疫人員
3. 高接觸風險第一線工作人員
4. 因特殊情形必要出國者
5. 警察、憲兵
6. 社福照護人員和受照顧者
7. 軍人、國安單位人員
8. 65歲以上長者
9. 19-65歲高風險疾病、罕病、重大傷病者
10. 50-64歲成人。
(工商 )
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