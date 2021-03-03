遠航資產遭法拍陸續有買盤接手，3日三拍的「儷園大廈」3、4樓以5,888萬元拍定、富邦資產管理公也以9,809萬元拍下「美樂南京大樓」4樓，累計遠航法拍的資產迄今已拍出10.9億元，較受矚目的還有北投「輕行旅」商務旅館將於3月24日以底價5.72億元進行一拍。

遠東航空因董事長張綱維涉嫌掏空公司資產，名下資產陸續流入法拍。3日三拍的南京東路「美樂南京大樓」屋齡雖已44年，不過吸引五封標單搶標，最後由富邦資產管理加價約8％、約9,809萬得標，換算單價每坪達70萬，此外，屋齡38年的四維路「儷園大廈」3、4樓也有自然人以每坪94萬標下。

遠東航空自去年7月起，全台各地名下資產陵續遭法院執行拍賣，包括高雄前金段土地由上益營造以9,462萬元得標、台南「鑫聲華廈」店面由何姓自然人以2,168萬元得標。北部資產更成為AMC鎖定入手的標的，例如華南金資產以3.33億元標下館前路「遠航大樓」1～3樓店面，台灣金聯子公司力寶公司以5.96億元標下作為偏遠地區員工宿舍的整棟公寓。

目前已公告、但尚未拍出的遠航資產僅剩下八德路「三傑大廈」13樓、「遠航大樓」停車位、淡水樹興段土地，以及淡水小坪頂「環遊郡」部分房屋等，也都將陸續拍賣，此外，樺福建設所持有的北投復興崗站旁「輕行旅」整棟商務旅館，也將以5.72億元底價首度拍賣。

根據法院公告，「輕行旅」基地208坪、建物約880坪，共規劃56間客房，由張綱維擔任負責人的瀚峰資產管理出租給錦達工程，由於還有租約至2026年，因此為不點交物件，寬頻房訊發言人徐華辰表示，雖然大樓屋齡僅10年，也有機會翻新套房，不過單價仍高於行情，一拍出脫機會恐不高。

(工商 )