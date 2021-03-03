大陸全國政協十三屆四次會議3日舉辦記者會，大會發言人郭衛民表示，此次會議為期6天半，將在4日下午3點在人民大會堂開幕，閉幕時間為10日下午。

郭衛民在記者會上表示，疫情因素大會工作週期縮短，部分線下活動也不方便舉辦，但全國政協進一步加大了協商議政的工作力度，全年舉辦多場會議，提案辦理工作的力度與品質都有提升。

大會擬定的主要議程包括聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案；審議通過全國政協十三屆四次會議政治決議等決議和報告。

郭衛民指出，大會期間將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次大會發言以視訊會議方式舉行；安排6次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。現在大會籌備工作已全部準備就緒。

(工商 )