民進黨3日舉行「買鳳梨 挺農民」記者會，黨主席蔡英文（中）率嘉義縣長翁章梁（右五起至左）、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安及中常委們，呼籲全民一起買鳳梨，挺農民。（劉宗龍攝）

民進黨嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣鳳梨四縣市長今中常會前舉行「買鳳梨挺農民」記者會促銷自家鳳梨，有如購物頻道，各縣市長使出渾身解術推銷，鳳梨圖案購物袋掛胸前、自備訂購看板，還有人要求黨徽乾脆改成鳳梨，蔡英文總統笑得合不攏嘴，直說，「四位縣市長不旦會選舉，還蠻會賣鳳梨，居然還要換黨徽」。

中國大陸3月起暫停台灣鳳梨進口，民進黨南部四縣市首長組成「鳳梨台灣隊」北上賣鳳梨，台南市長黃偉哲挟著知名關廟鳳梨的產地，率先捧了一大盤關廟鳳梨與黨工分享，並秀出待會記者會要主打的鳳梨相關製品，他說，這幾天，預訂鳳梨的箱數大約有二千箱。

記者會一開始，嘉義縣長翁章梁先登場，他說，嘉義縣每一年的年產量一共有5萬4千8百餘公噸，外銷中國大概3千6百公噸左右，這次三天的假期比他在過年的購買力還高。

其他縣市雖然鳳梨品種很多，但他得意說，「玉蘭花鳳梨」是嘉義特有種。

黃偉哲上台非常專業的亮出自備的購買資訊看板，一面叫賣說，鳳梨雖然不是從3月吃到8月要天天吃，但是「吃旺來，可以讓你全年通天旺旺來」，農曆7月就不要了，多洗手就可以了，台灣的民眾不是靠情緒，只靠愛用的鳳梨品質，也希望能夠藉著許許多多國際的關注度，讓全世界許多當好朋友能夠吃爆台灣的鳳梨，用爆台灣的鳳梨。

高雄市長陳其邁上台指出，民進黨最重要的支持者多是在南部，跟鳳梨分布版圖是完全百分之百同比；高雄的鳳梨酥還獲得榮獲比利時國際風味品質雙星評鑑，並建議乾脆把黨徽也換成鳳梨。

壓軸的屏東縣長潘孟安，這次鳳梨事件首當其衝，他還把鳳梨圖案購物袋掛在胸前賣鳳梨；澳洲是第一次跟他們訂鳳梨，此外，還有很多鳳梨製品，台灣第一支鳳梨黑豆醬油、鳳梨巧克力、美妝產品、清潔劑。

蔡英文戴著「我愛台灣、鳳梨」口罩致詞表示，出產鳳梨的南部四縣市首長的行銷，都拿出他們最大本事來推銷他們鳳梨，這四位首長不但會選舉，還蠻會賣鳳梨的。居然還有人主張要換「黨徽」；她指著前面兩個娃娃說這個也改名字叫「高鳳梨一號」、「高鳳梨二號」。

她說，面對不合理的貿易規範、措施，台灣一定會更加團結。嘉義、台南、高雄、屏東組成的「鳳梨台灣隊」，要縣市相互間支持解決產銷問題。週五到現在已有上百家企業宣布支持台灣鳳梨。這幾天認購量超過4萬1千公噸。其中外銷到日本預計有5千公噸，最近也看到各國駐台代表處也對台灣鳳梨表達支持。她要感謝國際友人及國人團結力挺台灣鳳梨。

蔡英文表示，危機就是轉機，面對每次挑戰，台灣都不會被打倒，反而會更加的強大，「只要我們團結，支持認真農民，支持優質產品，國際社會也會一起跟台灣站在同一陣線。」

綠4縣市長渾身解術賣鳳梨 賣到要換黨徽。（曾薏蘋攝）

綠4縣市長渾身解術賣鳳梨 賣到要換黨徽。（曾薏蘋攝）

(中時 )