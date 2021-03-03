手機評測網站DxOMark近期公佈手機螢幕評比調查，前三名則由三星包辦，分別是：新機Galaxy S21 Ultra 5G（Exynos）、Galaxy Note20 Ultra 5G（Snapdragon）和Galaxy Note20 Ultra 5G（Exynos），而蘋果的新機iPhone 12 Pro Max則排名第五。

根據DxOMark公布手機螢幕評比調查，本次公佈的是Exynos版本的三星Galaxy S21 Ultra 5G分數91分，是目前智慧型手機螢幕評比分數最高分，超越前代 Galaxy S20 Ultra 5G（Exynos）。傑昇通信表示，今年一月開賣的三星 Galaxy S21 Ultra 5G是三星上半年的旗艦機型，雖然與前一代相距4分，但在螢幕亮度、對比等各項表現都較過往出色；反而擁有最堅固玻璃材質「超瓷晶盾」的蘋果新機iPhone 12 Pro Max排名第五，領先排名第八的iPhone 12 Pro，iPhone 12甚至未進前十名，令人意外。

三星最新旗艦機型 Galaxy S21 Ultra 5G採用了6.8吋 Infinity-O極限全螢幕設計，結合Dynamic AMOLED 2X面板，支援10Hz~120Hz螢幕更新率，手機正面覆蓋康寧大猩猩Victus玻璃，增強螢幕防刮與耐磨防護，解析度達1440x3200像素，傑昇通信建議有興趣的消費者，除了參考各手機評測網站的結果，還是要親自臨櫃使用，體驗真實的手感更重要，三星 Galaxy S21系列新機除了三星專賣店能夠實際體驗，傑昇通信也設有35個Galaxy S21系列實體展櫃，有任何使用上的疑問都有專人回覆。

為此，北台灣直營連鎖通信門市─傑昇通信特地回饋星粉，推出「三星新機大優惠」與星粉們同慶，前往傑昇通信門市購買手機螢幕評比冠軍Galaxy S21 Ultra 5G最高現折4,400元，門市破盤價35,490元，再加碼原廠登錄禮：矽膠薄型背蓋（附S Pen，市價1,990元）+三合一無線閃充充電板（市價2,990元）+Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器（市價990元）。

傑昇通信三星S21系列降價機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

除了旗艦機下殺優惠外，Galaxy S21+ 5G與Galaxy S21 5G，也有2,500~3,500元的折扣，不僅回饋給星粉最便宜的價格，還能再享原廠登錄禮：三合一無線閃充充電板（市價2,990元）及Galaxy SmartTag 藍牙智慧防丟器（市價990元）。

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