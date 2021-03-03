睽違三年群創再次舉辦法說，對於今年營運釋出樂觀看法，董事長洪進揚表示，隨著面板價格上漲、產業結構性改變，今年毛利率還有大幅成長空間。總經理楊柱祥更看好面板剛性需求不變，再加上供應鏈缺貨問題催化，今年一整年面板產業都是供不應求。

楊柱祥表示，今年一整年面板產業景氣，全年仍供不應求。雖然名目產能大於需求，但是關鍵零組件造成供給無法即時滿足需求，偏光片、各類IC都吃緊、另外還缺水、缺玻璃，讓前段投資無法在後段需求有效投射，造成供需失衡，預期持續一整年。

需求面來看，新冠病毒造成生活型態改變，剛性需求不墜，上半年看到樂觀需求、下半年審慎樂觀。線上教學仍是藍海市場，各國政府紓困方案中教育優先，去年有三成需求沒有滿足，延後到今年，日本、印度都是極龐大的市場。群創去年發現線上教學的重要性，透過設備、產能調整，NB供給量增加5成，成為全球第二位。

群創董事長洪進揚表示，群創未來發展上不再一位追求量的擴充，而是追求價值鏈提升和深化，內部推動雙軌轉型已經2年，會繼續著重在既有市場，電視、監視器、筆電，繼續投資自動化、提升效率，透過小利基市場、利用轉投資公司，接軌到終端市場，把價值提升。

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