新北市一位68歲陳姓老翁患有高血壓，長期服藥控制，但近日卻出現左手突然無力的症狀，雖休息一段時間會恢復正常，但陳翁擔心前往三峽恩主公醫院就診，才發現腦部血管已嚴重狹窄，險些造成缺血性腦中風，事後接受腦動脈支架置放手術，病情回穩，但醫生仍點出陳翁多年吸菸是致命關鍵，要求他戒菸，避免中風風險。

三峽恩主公醫院放射科醫師郭盈昇表示，陳翁放置支架手術後，血管已恢復順暢，住院觀察3天也沒有出現肢體無力的症狀，整體狀況良好，出院後仍持續控制血壓，定期回門診。郭盈昇指出，血管微創介入手術近年已廣泛應用在人體各部位，可用於治療血管狹窄或阻塞、腦動脈瘤、動靜脈畸形、動靜脈瘻管等，且手術傷口僅不到0.5公分，侵入性較低、術後恢復快，相較於過往手術方式成功率高。

不過，郭盈昇表示，隨著年紀增長，人體血管內壁逐漸堆積膽固醇和其他物質，產生「動脈硬化」狀況，血管內壁形成斑塊，血管壁變厚或斑塊形成血栓，就會導致血管阻塞，使細胞缺血壞死，而動脈硬化會發生在全身多處大小血管，若是在頭頸部動脈發生，就會引發缺血性腦中風。

郭盈昇補充，高血壓、高血脂、高血糖、吸菸等危險因子都會加重動脈硬化，除此之外動脈剝離等其他原因也可能會造成動脈狹窄，產生肢體無力、感覺異常、突然頭暈或暈倒、步態不穩、單側單眼暫時性黑朦等病狀，若要避免疾病找上身，應避免熬夜、均衡飲食、規律運動，才可降低未來中風風險。

(中時 )