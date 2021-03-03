內湖區最貴的豪宅「碧湖畔」2021年最新交易，24樓戶156.38坪在一月總價1.9億賣出，單價139.7萬，此外信義區國際名邸也傳交易，六樓戶1億2538萬，單價146.4萬，華固雙橡園16樓樓中樓戶，1.16億，扣除車位單價為113.6萬，顯示限貸令之後，豪宅市場也不寂寞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，碧湖畔因享碧湖景觀，因此成為內湖區豪宅一哥，最高成交價為2014年交易12樓的162萬，而隨著房價下修，近年交易價格落在130~140萬之間，而該筆高樓層買在139.7萬，比去年交易的22或23樓的140萬單價還便宜一點，買家算是「很會殺、很懂買」。

觀察2021年以來，台北地政雲揭露至今，一月份上半月共有四筆億元宅交易，分別是頂禾園、國際名邸、碧湖畔以及華固雙橡園，分別在中正、信義、內湖和中山區。

張旭嵐指出，政府打炒房的用意明確，但是高資產族仍有資金規畫的標的需求，且豪宅限貸六成已是常規，觀察新年度以來的四筆交易皆採貸款購買，標的都屬於該社區高樓層，至於單價都守在該社區近年行情內，顯示即使錢多，但買方出價保守，沒有追價意願，趁著限貸的氛圍出手，多少也成為議價本錢，預估今年豪宅市場也不易有創高價交易。

(時報資訊)