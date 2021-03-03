美國德州暴雪衝擊當地石化產能停擺，恐導致短期供給受限制，預期漲勢仍有延續力道，法人點名ABS、PVC持續看好，概念股包括台達化(1309)、國喬(1312)、華夏(1305)、台塑(1301)。

美國德州受暴風雪襲擊，導致當地石化產能停擺，全球各塑化產品供給面轉趨吃緊，上週五大泛用樹脂產品報價全面上漲，LLDP上漲12.5%、LDPE上漲10.36%、HDPE上漲8.91%、PP上漲12.15%，而PS及ABS也各上漲12.9%及10.6%，PVC上漲4.17%，續創2011年以來的新高。上週中間原料也是呈現全面走揚，2-EH大漲29.68%、至2010美元、創下12年新高，DOP上揚23.13%、至1890美元，PA大漲15.25%、至1020美元，VCM上漲8.91%、至1100美元，EDC持平，上週化纖原料，CPL大漲11.8%，AN勁揚8.92%，而EG更勁揚17.73%、至830美元，PTA大漲11.45%。

上週的上游原料報價，烯烴以乙烯大漲22.81%、至1050美元最強勢，丙烯及BD各上揚14.93%及13.95%，芳香烴苯價上漲12.03%，連6週上漲，SM上漲11.43%、至1355.53美元，連8 週上揚，PX上漲13.01%，連5週上漲，芳香烴各產品漲幅相當。

法人表示，目前德州煉油廠及石化廠仍須要約1~2週才能恢復正常運作，短期供給受限制，預期漲勢仍有延續力道，加上2021農曆年大陸政府要求民眾就地過年，返鄉人口減少，農曆春節期間開工率高於往年，而華東EG庫存增加1.9萬噸至63.7萬噸，SM庫存增加0.3萬噸至11.9萬噸，下游需求復甦，積極建立庫存，搭配油價看漲，下游漲價預期心理轉濃，可推動塑化產品報價續漲。

目前看好的產品線依舊是ABS及PVC，受惠大陸汽車及家電產業復工，開工率提升，加上歐美家電需求旺盛，維繫ABS需求，預期ABS 價格及利差仍可表現穩健，此外，目前PVC報價處於歷史新高，印度買盤積極，中長期大陸房地產回升，與基礎建設推動，均維繫PVC需求，而疫情以及這波寒流襲擊德州，也使得歐美PVC廠商開工不順，整體PVC供給偏緊，相關概念股有台達化、國喬、華夏、台塑。

(時報資訊)