展碁國際(6776)目前代理品牌超過150個，總經理林佳璋表示，展碁將協助品牌溝通策略給市場，並用夥伴經濟做水平整合，也就是整合不同產業別的代理商，並配合原廠資源進軍國際市場。展碁目前的夥伴經濟平台已經有4家業者，包括安東貿易、展大國際、博瑞達國際以及沛捷生醫。展碁將陸續擴大夥伴經濟平台廠商，也增加對夥伴經濟平台業者持股。去年全年展碁國際EPS達2.63元。展望今年，展碁對前景樂觀，但也維持危機意識，股利發放一定會比去年好。

展碁目前的前10大代理品牌，包括任天堂23%，微軟12%，宏碁12%，三星7%，樂金5%，EPSON 5%，SANDISK 3%，微星3%，蘋果3%，明基亞太3%。

展碁目前對4家夥伴經濟業者的持股分別為：安東貿易20%、展大國際30%、博瑞達國際19%以及沛捷生醫75%。未來1~2年內會再增加持股。目前安東和博瑞達每年的EPS都在4元以上。

展碁過去4年的EPS分別為：2017年0.99元，2018年1.32元，2019年1.7元，2020年前3季1.94元，全年EPS為2.63元；而在股東權益報酬率方面，過去5年依次為：5.49%、7.36%、9.08%、6.15%、9.82%。毛利率方面，2017年為4.49%，2018年為4.59%，2019年為4.59%；而在股利政策方面，2018年度為1.5元（1元現金和0.5元股票），2019年也維持1.5元現金股利。法人估今年股利發放可達2元。

展望未來，展碁將配合原廠的亞太布局策略拓展海外市場，並提供管理和通路及資金的支援，透過夥伴經濟平台策略，一起經營做大市場，初步先以東南亞開始。

(時報資訊)