藻礁議題隨著民眾的關注越來越火熱，連署書總計已達36萬7864份，已超過最初設定的35萬份安全門檻，此公投議題可望成案。經常針砭時事的名醫沈政男今(3日)在臉書分析，這次民進黨也沒料到事情會如此發展，且加上反萊豬公投會有加成作用，若2個公投案一起過關，那麼等於否定蔡政府的執政路線，這對於他們2024選情當然也會造成「顯著震盪」。

沈政男3日在臉書寫下一篇標題為《民進黨誤判公投形勢 反萊豬影響2022 護藻礁動搖2024》的文章，他分析護藻礁公投如果過關，經濟部次長曾文生說，「替代方案台北港得蓋11年，將會缺電」，而如果當天一起投的重啟核四公投，連帶過關，那麼民進黨整個「非核家園」政策將遭受重擊，這對於他們的2024將是嚴重威脅。

沈政男想起，自己在1988年開始參與反核，當時國民黨政府怎麼說？「不蓋核四會缺電！」結果2016年民進黨主政以後卻說不會缺電了，到了2021，對於護藻礁，民進黨政府說護藻礁會缺電，更有趣的是，當年民進黨主張反核四公投，現在卻說公投護藻礁是搗亂。

而今年8月的公投日，沈政男猜測，會有核四商轉、反萊豬與護藻礁公投，以及公投綁大選，至少4張票，勢必炒熱投票氛圍，因此蔡政府已無法冷處理，必須積極應戰。其中，他認為反萊豬氣勢最強，如果過關將直接重擊2022民進黨選情，所有支持萊豬的縣市長候選人都必須面對選民的質疑。

不僅如此，沈政男進一步說，護藻礁公投其實情勢還不明朗，因為大家對這議題都還不熟，因此蔡政府還是有機會阻止過關，只是，反萊豬與護藻礁會有加成作用，原本對個別議題有興趣的民眾，可能相互支援，一起過關，但如果真的如此發展，等於否定蔡政府的執政路線，這對於他們2024選情當然也會造成顯著震盪。

(中時新聞網)