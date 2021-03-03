「水竹居」張麗俊文物紀念館為鐵皮建物，張家後代正準備改建，即日起不開放參觀，相關文物移往他處保存。（王文吉攝）

近代文人張麗俊故居「南村草堂」在前台中縣長廖永來時期被指定為台中縣作家之屋第一號。（王文吉攝）

近代文人張麗俊故居「南村草堂」為「台中縣作家之屋第一號」，於2001年6月揭牌

「南村草堂」在前台中縣長廖永來時期被指定為「台中縣作家之屋第一號」，因廖連任失利，繼任者未再延續，首例成為絕響。（王文吉攝）

近代文人張麗俊故居「南村草堂」在前台中縣長廖永來時期被指定為「台中縣作家之屋第一號」，因廖連任失利，繼任者未再延續，首例成為絕響。張家後代多年前成立「水竹居」張麗俊文物紀念館，最近著手改建鐵皮屋宅，即日起不開放參觀，相關文物移往他處保存。

張麗俊1868年生於台中豐原，字「升三」，號「南村」，晚號「水竹居主人」，是張達朝（張達京兄長）的後裔。張麗俊13歲入學，受漢學教育長達15年，清朝秀才出身的他在日據時期加入櫟社，曾擔任過豐原南坑保正等公職，還主持修繕豐原慈濟宮，貢獻地方。

張麗俊勤寫日記長達28年，他以工整楷書，詳實記錄台灣近代人文風貌，留下28冊「水竹居主人日記」，是珍貴的文化資產，也是豐富的學術研究史料，目前保存在「水竹居」張麗俊文物紀念館，並數位收錄在中央研究院台灣史研究所「台灣日記知識庫」，供民眾參閱。

前縣長廖永來為宣揚鄉土文化、表彰優秀在地文人作家，指定張麗俊故居「南村草堂」為「台中縣作家之屋第一號」，於2001年6月揭牌。因廖永來連任失利，繼任首長不再指定作家之屋，「南村草堂」是首例也是絕響。

張家後代近年於「南村草堂」旁成立「水竹居」張麗俊文物紀念館，保存相關照片、書籍、詩文及修繕豐原慈濟宮等史料。張的曾孫張正魁表示，因改建老舊屋宅，相關文物將移至他處保存，但有專家要研究可供借閱，而「南村草堂」有後代居住，未來不開放參觀。

台中市文化局長張大春表示，目前台中市作家的座談、聚會等，都在台中文學館舉行，作家典藏則在精武圖書館，未再成立作家之屋。市府極力爭取預算，修繕部分歷史建築，希望未來可供作家聚會、學術研討所用。

(中時 )