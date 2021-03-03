市場旅遊消費神卡級的台新銀行@GoGo信用卡、FlyGo信用卡（簡稱雙狗卡），受到百萬持卡人喜愛，3月推出的新權益除持續針對持卡人主要消費提供最高6％回饋，並祭出中油直營店及全國加油站最高6％、全聯PX Pay最高3％優惠高回饋，搶攻疫後報復性消費商機。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟說明，年輕族群的消費力持續成長，每月刷卡金額破萬大有人在。為鼓勵民眾集中消費，這次新權益推出VIP任務制，以Richart帳戶自動扣繳信用卡帳款，並完成簡單任務二選一，即任一筆悠遊卡／icash／一卡通自動加值或月消費滿5,000，立即升級為VIP，VIP持卡人除可獲人氣通路的行動支付、網購、住宿、交通等最高6％回饋，並再獲限量好禮三選一，即市區停車免費2小時、Richart無線充電盤或CATCHPLAY影音30天無限暢看。且每月筆筆消費還可參加贈獎，於4月抽出5名可獲贈價值9.6萬元的寒舍美饌卡。

@GoGo卡深受數位客群喜愛，最高6％回饋通路，除網購與行動支付外，新增熱門影音平台。3％通路新增民生消費必備的全聯PX Pay、國外熱門網購、售票網、健身按摩等，眾多新通路提供民眾宅在家或出門看展覽、運動皆能獲得高優惠回饋。

黃天麟指出，FlyGo卡新權益包辦民眾國旅及移動生活，6％回饋通路囊括全交通產業，包括高鐵、台鐵、加油，到指定計程車、共享車、租車、航空等，還有國旅熱門的旅行社、訂房網也都是人氣6％通路。另熱門的外送平台Uber Eats及foodpanda，也適用最高6％回饋。

信用卡優惠須根據民眾的生活習慣、喜好、大環境動態調整，方能持續滿足民眾的需求。黃天麟認為，@GoGo信用卡加碼通路從居家影音娛樂、運動健身、甚至到按摩舒壓均包含，FlyGo卡則著重國旅住宿、交通、外送，豐富民眾後疫情時代生活。該行並規畫解封後的旅遊優惠，期待疫情緩解，生活可盡快回歸以往，雙狗信用卡提供全方位的消費面向，滿足民眾依據應用場景使用，將信用卡回饋最大化。

(工商 )