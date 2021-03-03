國內旅遊市場在餐飲部分受年節帶動成長，飯店住宿需求雖未完全復甦，但看準未來的前景，力麗集團飯店事業仍持續深耕旅遊市場，將於3月12日（五）在力麗商業大樓，舉辦「力麗集團飯店事業聯合徵才活動」。集合飯店集團旗下等區域，台北、台中、日月潭、宜蘭、花蓮、高雄、墾丁等共12家飯店、釋出700多個工作機會，尤其新設立台中、日月潭五星級飯店總經理、副總、行政主廚、總監、經理等高階主管，力麗力邀對飯店服務業有興趣的朋友把握機會。

力麗集團飯店事業經營之自營品牌飯店包括商務觀光兼具的「力麗哲園」、休閒渡假的「力麗儷山林」及深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」，另有加盟的國際連鎖品牌酒店「萬豪國際集團」及「溫德姆酒店集團」。旗下飯店有力麗哲園台北館、力麗哲園日潭館、力麗哲園月潭館、力麗儷山林日月潭館、力麗哲園學產文教會館（高雄）、力麗儷山林墾丁館、力麗馬告棲蘭山莊、明池山莊、神木園、宜蘭力麗威斯汀度假酒店及花蓮力麗華美達安可酒店等經營據點，及2021年即將開幕的台中五星級飯店與預計2022年開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店等，辦理擴大聯合徵才活動。

去年因疫情的關係，飯店的人才布局趨向保守，職缺機會相對變少。力麗觀光董事長蔡宗易說，企業擴張主要關鍵因素是「人才」，飯店服務業就是一個主要靠「團隊」成就的企業，在低迷的旅遊市場下，集團旗下仍有飯店表現出亮眼的成績單，領到65天的年終獎金，集團飯店也將考量基層員工起薪，訂定優於勞動部規定的最低薪資與績效紅利發放制度。

在這波求職熱潮中要能搶得先機，工作「態度」是重要關鍵，再來是「專業」能力及「語文」能力。力麗集團各企業快速成長，旗下分別是建設、營造、機電工程、水資源處理、貿易、成衣、飯店事業群等及力麗樂活安養中心，另有力麗、力鵬、力寶龍、力麗科技等公司，雖然拓展公司過多家，多元化發展，但集團經營理念：「勤儉、篤實、積極、創新」始終不變。力麗也投入強大的集團資源，致力於培育人才，使他們將熱忱與工作結合，並在集團的支持下成長茁壯，搖身成為在各專業領域的指標幹部。

力麗集團飯店事業群擴大經營，並與國際兩大酒店品牌「萬豪國際集團」及「溫德姆酒店集團」合作，除各飯店釋出的職缺外，以台中及日月潭為主要的人才缺口，從總經理到基層員工共計700多個職缺。除了線上徵才外，3月12日（五）上午10點至下午5點，在台北力麗商業大樓B1 （台北市松江路162號 - 近松江南京8號出口）舉辦聯合徵才活動，同時和求職者面對面媒合職缺，招募職缺包括總經理、行政主廚、餐飲部主管、櫃檯主管、房務主管、工程主管、人資主管、採購主管、財務主管、業務主管、資訊主管、各部門相關員工…等，共超過700多個名額。

力麗觀光蔡宗易董事長說，配合疫情趨緩，求職市場回溫，特別選在年後開春舉辦這場聯合徵才活動，希望讓各求職者找到理想的工作，一展所長。歡迎各優秀人才準備履歷並著正式服裝至招募地點報到，提醒您配合疫情指揮中心，應徵場所為室內區域請務必戴口罩。

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