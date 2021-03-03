「畢業後，我慕名進入知名餐飲連鎖集團工作，雖然是排休，但因為人手不足，每天凌晨3-4點才下班，生活日夜顛倒、品質極差，我的生活只剩下工作，且收入也不高，最讓我傷心的是，日夜顛倒又超長的工時，讓我與家人還有朋友們生活脫節。」詹喬麟感傷地說。在健康顧慮下，詹喬麟為了徹底改善生活品質，也期許自己能繼續成長，於是加入永慶房屋，挑戰高薪。

「彈性工作八小時」讓經紀人活力滿滿

房仲業不也是工高時嗎？「永慶真的不一樣喔！」詹喬麟分享，永慶房屋推出「彈性工作八小時」，經紀人可以選擇早上9點、10點、下午1點三種上班時段排班，再加上永慶獨創的「永慶大聯盟」工作遊戲化系統，將工作轉化為闖關任務，提供經紀人工作效率，讓他享受工作與生活平衡的生活！

轉換跑道後，永慶果真如詹喬麟所願，不僅生活作息回歸正常、休假日可以與朋友一起出遊外，收入更是餐飲業的2到3倍以上。好不容易擺脫生活日夜顛倒的詹喬麟開心說：「加入永慶後，我終於能跟一般人一樣，擁有正常的工作與生活品質。下班後，還可以跟全家人好好吃一頓晚餐，真的很幸福！」

詹喬麟(圖後排左一)成為房仲經紀人後，會趁休假日與朋友相約出遊，留下美好回憶。(圖/永慶房屋提供)

轉職跨出舒適圈 專屬師父助新人上手工作

在永慶服務即將邁入第3年的詹喬麟回憶轉職過程，當時他除了想改善生活品質外，也盼著能趁年輕多歷練、累積為人處事的經驗，經永慶房屋任職房仲經紀人的大學學長洪崇斌介紹下，詹喬麟了解永慶房屋推行「前九個月每月五萬元」的保障及「師徒制」，新人有專屬師父帶領學習專業知識，還有扎實的教育訓練，因此只要「肯學」就絕對沒問題。詹喬麟分享：「我當時一聽到有永慶有師徒制，可以解決我心中最怕『菜鳥沒人教』的職場悲劇，就下定決心加入永慶。」

剛入行時，詹喬麟因為不熟悉產業知識，還曾一度疑是否不適合當業務。但在店長賴文智的鼓勵與細心栽培下，幫助他克服面對新事物的懼怕感，一步一腳印教會詹喬麟如何與客戶建立長期信任關係，終於在第5個月時成交第一個案件。有了第一個成功的經驗與信心，詹喬麟越做越順，4個月後順利晉升主任，更在新人第一年內成交20件房屋，也拿下該商圈成交季軍的肯定！

詹喬麟分享：「勤能補拙，在師父的帶領下只要肯努力沒有做不到的事。即使我比同期新人起步晚，但在學習與客戶的應對進退上，我認為我是收穫最多的！」

詹喬麟感謝店長賴文智的照顧，讓他轉職房仲經紀人的第一年就拿下商圈成交季軍的好成績。(圖/永慶房屋提供)

2020年衝出300萬業績 《實價登錄3.0》助經紀人贏得客戶信賴

另一個幫助詹喬麟贏得客戶信賴的重要推手，就是永慶領先同業推出的永慶《實價登錄3.0》將成交行情完整揭露至門牌的服務。經紀人透過主動提供透明的房價資訊，既讓客戶安心又能快速做出決策，不需再揣測價格真實與否，縮短買賣雙方取得價格共識的過程、加速成交，也助身為新人的詹喬麟在第一年就創下最高單月收入10萬！

詹喬麟表示：「我運用《實價登錄3.0》不斷累積個人口碑與人脈，不只贏得陌生客戶的信賴，進而有機會提供專業不動產諮詢服務，也拉近我與熟客間的友好關係，讓他們更加信任我，如此業績自然蒸蒸日上，完全不用擔心；尤其在2020年，我的首年業績還一舉突破300萬，絲毫不受疫情影響。」

「現在的生活模式我很喜歡，即使疫情無法出國，我也能安排短暫假期到離島旅遊。」展望2021年，詹喬麟期盼突破自己的業績紀錄，加入百萬年薪經紀人的行列，到世界各地去自由行，還想進一步拿下「幸福成家基金」，成全自己的買房夢！

詹喬麟很滿意現在的生活，未來也希望利用假期安排小旅行，繼續探訪離島的美麗風景。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)