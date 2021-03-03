68歲的陳先生有抽菸習慣多年，高血壓按時服藥控制，最近發生好幾次左手突然無力的症狀，休息一段時間又恢復正常。到三峽恩主公醫院詳細檢查後，才發現腦部血管已經嚴重狹窄險造成缺血性腦中風，為避免發生腦中風導致日後生活不能自理，與醫師溝通討論了解手術的益處與風險後，決定接受腦動脈支架置放手術，出院後持續控制血壓，定期回門診追蹤，陳先生也決定戒菸，重拾健康新生活。

陳先生到院檢查，發現腦部血管已經嚴重狹窄，險造成缺血性腦中風。(圖/恩主公醫院提供)

三峽恩主公醫院放射科郭盈昇醫師表示，近年來血管微創介入手術已經被廣泛應用在人體各部位，頭頸部血管內治療的技術亦日新月異，可用於治療血管狹窄或阻塞、腦動脈瘤、動靜脈畸形、動靜脈瘻管等。由於器材材質與醫療技術進步，手術成功率高，侵入性較低。

腦血管微創介入治療通常經由鼠蹊部腹股溝之股動脈穿刺，放入細長的導管至腦部血管中進行手術，手術傷口僅不到0.5公分，術後恢復快，住院時間短，出院後很快能恢復日常生活。

陳先生經過放置支架手術後血管恢復暢通，住院觀察三天，沒有再產生肢體無力的症狀，整體感覺神清氣爽。出院後他持續控制血壓，定期回門診追蹤，他也決定戒菸，重拾健康新生活。

三峽恩主公醫院放射科郭盈昇醫師表示，民眾平時應維持良好的日常作息避免熬夜、均衡飲食、規律運動可降低未來發生中風之風險。(圖/恩主公醫院提供)

郭盈昇醫師指出，隨著年齡增長，動脈硬化風險也逐漸增加，並且因高血壓、高血脂、高血糖、吸菸等危險因子而加重。

除了較常見的動脈硬化之外，動脈剝離等其他原因也可能會造成動脈狹窄。動脈狹窄可分為無症狀或有症狀，包括肢體無力、感覺異常、突然頭暈或暈倒、步態不穩、單側單眼暫時性黑矇等。因此，醫師提醒民眾對上述症狀要提高警覺，如有症狀應立即就醫檢查，並呼籲大家平時應維持良好的日常作息，避免熬夜，注意均衡飲食、規律運動，都可降低中風之風險。

(中時新聞網)