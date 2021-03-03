前日本桌球好手福原愛近來與江宏傑5年婚變瘋傳，讓她一度在推特動怒寫下：「直接來問我就好。」豈料日媒今（3日）更加碼曝光她疑似背著江宏傑與一位高帥男在橫濱中華街的約會照片，兩人互動親密如情侶，甚至還一起進了飯店過夜，消息一出震驚全台。

福原愛被日媒《女性SEVEN》驚爆把老公江宏傑與2個小孩留在台灣，自己卻在今年1月和一名高大男子在橫濱約會，更強調這次約會是福原愛精心策畫的浪漫之旅。更令人訝異的是，福原愛不僅與對方一起去橫濱中華街約會，後來還搭上對方的高級跑車到飯店過夜，男方更多次被直擊到福原愛家留宿。

福原愛被直擊與高帥男約會。(取自日媒)

另外，日本週刊《週刊文春》也爆料，福原愛和江宏傑目前已協議離婚，並傳出福原愛懷第一胎時，因為孕吐吃不下東西，被江宏傑罵過好幾次，更有次福原愛去看牙醫時換了一身漂亮衣服，竟被江宏傑火大飆罵，才令福原愛決定離婚。

據報導指出，福原愛與高帥男是經朋友介紹認識，是一位在日本一流企業任職的上班族，外形神似MLB知名選手大谷翔平，兩人相識至少6年。鏡週刊報導更稱，福原愛已透過女性友人向週刊認了與男子在酒店過夜，但訂了兩個房間，更強調當時自己精神狀況不佳，高帥男是支持自己的好朋友。

(中時新聞網)