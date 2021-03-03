《天堂M》騎士道改版核心技能介紹影片

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，今(03)日宣告，四大經典職業【重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版】於3月3日14:00開放預先登錄，完成登錄可取得獨家虛寶獎勵；改版後騎士將成為遊戲中唯一具備連續技職業，同時為近戰職業中，唯一擁有「遠距範圍衝暈」能力的獨特職業！改版後將祭出4張GAMA COUPON，並同步開放【職業轉換】對「騎士」及「暗黑騎士」有興趣的玩家們敬請把握。此外，官方將於本週搶先推出新副本【召喚寒冰不死鳥】、【試煉副本追加活動－艾爾摩軍團的襲擊】，即刻預約、體驗【騎士道】全新戰力！

《天堂M》重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版、3月3日展開預先登錄活動！

《天堂M》將於3月3日14:00開放四大經典職業【重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版】預先登錄，完成登錄可取得「符石變換石」、「龍之龍玉(10天)」、「+3倫提斯耳環/史奈普戒指交換券(活動)」等虛寶獎勵。

此次改版針對騎士大幅增強生存能力、新增連續技能及強化範圍衝暈技能，讓騎士在戰鬥中輕鬆壓制數名敵人並展開反擊；騎士將成為遊戲中唯一具備連續技職業，同時為近戰職業中，唯一擁有「遠距範圍衝暈」能力的獨特職業；新增/調整技能如下：

※新增技能「極致(大師)」

學習後可啟用連續技，對應特定技能命中敵方時，發動獨特連續/強化技能。

※新增技能「淨化(大師)」

強大生存技能，使用時HP即時回復，並同時解除昏迷效果。

※新增技能「眩暈之劍(專家)」

「眩暈之劍」強化型技能，使用時發動範圍衝暈，衝暈命中機率提升，可命中目標與目標周圍最多3個敵人。

※調整技能「幻影之刃(專家)」

新增異常狀態「挑撥」，對單一敵人發動挑撥效果，被挑撥對象會對施法者進行強制攻擊，且無法進行其他操作。

※調整技能「反擊屏障(大師)」

被攻擊時一定機率使對方重要技能弱化，並發動「屏障減免」能力。

《天堂M》重生的戰鬥先鋒「騎士」技能革新。(圖/由遊戲公司提供)

上半年度最狂回饋、4張GAMA COUPON大放送！本週同步釋出新副本追加活動！

歡慶改版，官方搶先公告將釋出4張GAMA COUPON，第1張可回復強化失敗消失的稀有以上武器/防具、第2張可從強化失敗的商店裝備中選擇其一復原，兩者皆使用100天幣即可兌換；另外2張的GAMA COUPON獲取方式將於後續公布，敬請期待！

《天堂M》最狂回饋，4張GAMA COUPON大放送。(圖/由遊戲公司提供)

慶祝「騎士道」預先登錄登場，本週特別釋出新副本追加活動：【召喚寒冰不死鳥】於3月3日至3月10日每日20:10，「象牙塔的入口」將出現「寒冰不死鳥」與手下，成功擊殺可取得「寒冰不死鳥福袋」與天幣，開啟機率性獲得「寒冰系列英雄級裝備」、「受祝福的對武器施法的卷軸(刻印)」、「英雄製作秘笈(刻印)」等稀有裝備及道具。

【召喚寒冰不死鳥】收集寒冰系列英雄級裝備。(圖/由遊戲公司提供)

【試煉副本追加活動－艾爾摩軍團的襲擊】於3月3日至3月10日，玩家可於副本內挑戰怪物，機率性出現「艾爾摩將軍」，玩家可使用副本技能「範圍起死回生術」攻擊怪物，獲得大量經驗值及「殷海薩的祝福」，成功通關可獲得「特別的試煉獎勵箱(活動)」及100「殷海薩的祝福」。開啟機率性獲得「稀有製作秘笈(刻印)」、「龍之鑽石(活動)」等虛寶獎勵。以上活動內容以官網公告為準，請持續鎖定《天堂M》官方網站消息。

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