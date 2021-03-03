日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑2016年宣布結婚，成為桌球界金童玉女，但4年婚姻近期屢傳婚變，雙方不承認也不否認，令外界看了一頭霧水；今（3）日卻遭日媒爆出，福原愛在日本和一名上班族男開房過夜，她也坦承有這回事，但強調「一人住一間房」，被問及離婚一事，她僅透露「會好好討論再決定」，疑間接默認。

近期福原愛和江宏傑4年婚姻屢傳婚變，從農曆年前福原愛隻身回日本，兩人也不再像以往公然曬恩愛，甚至把婚戒拿掉，儘管江宏傑在宣傳節目的活動中闢謠，還在元宵節PO出有福原愛媽媽的團圓照，打臉日媒的爆料；但今日日媒連環爆出福原愛攜男伴到飯店過夜，對他們婚變消息投下震撼彈。

日本知名媒體《女性SEVEN》指出，福原愛被拍到和一名上班族男子在飯店開房間過夜後，也坦承有這件事，並表示兩人不是睡同一間房，堅稱「一人住一間房」，更解釋自己在精神狀況不佳時，對方是很支持自己的朋友之一。

不過，被《週刊文春》問及和江宏傑是否離婚一事，她沒有把話說死，「夫妻倆會好好討論再決定」，因此被解讀成已有離婚想法。江宏傑在2月25日公開闢謠婚變傳聞，還說福原愛3月左右會返台，如今看來真的要「好好討論」。

(中時新聞網)