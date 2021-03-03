因應政府防疫政策，2021年3月1日起恢復，凡低/中風險國家/地區之可入境人士來台從事短期商務者申請居家檢疫。桔子商旅館前店經台北市政府觀傳局審核通過，可接待短期商務之檢疫旅客，桔子商旅林森店處於送審階段，預計三月底上線接待短期商務檢疫旅客。

桔子商旅檢疫短期商務服務事項包括：全面WIFI設備升級服務、專人接機服務，檢疫期間免費傳真、列印（黑白、彩色）等商務服務，以及包裹、郵遞收送服務。（運費自付）

(工商 )