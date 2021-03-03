桔子商旅館前店 3/1起接待短期商務檢疫旅客 16:312021/03/03 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應政府防疫政策，2021年3月1日起恢復，凡低/中風險國家/地區之可入境人士來台從事短期商務者申請居家檢疫。桔子商旅館前店經台北市政府觀傳局審核通過，可接待短期商務之檢疫旅客，桔子商旅林森店處於送審階段，預計三月底上線接待短期商務檢疫旅客。 桔子商旅檢疫短期商務服務事項包括：全面WIFI設備升級服務、專人接機服務，檢疫期間免費傳真、列印（黑白、彩色）等商務服務，以及包裹、郵遞收送服務。（運費自付） 星宇航空X環島之星 台東微旅行首航 新聞早班車》勇鷹高教機 優先部署台東志航基地 (工商 ) #桔子商旅 #短期商務 #檢疫 #旅客 #館前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增3例境外移入 自加拿大、美國、波蘭入境 14:092021/03/03 生活 疫苗開打 今年留學人數僅2019年1／3 04:102021/03/03 焦點要聞 取代台灣鳳梨 陸60家採購商直奔廣東徐聞下單搶貨 09:202021/03/03 兩岸 美高收債 布局時機浮現 04:102021/03/03 投資理財 光隆-KY切入EMB 營運添動能 04:102021/03/03 證券．權證 力挺本土鳳梨 桃園喜來登研發創新鳳梨料理 12:542021/03/03 寶島 新聞透視》北京硬中帶軟 我應化危機為轉機 04:102021/03/03 焦點要聞 《電腦設備》西勝2月營收月減23.38％ 全年力拚轉盈 08:522021/03/03 財經 澳洲本土疫情趨緩 即起調整為低風險國家 14:152021/03/03 生活 166家上市櫃今年起要發英文重訊 04:102021/03/03 證券．權證 民進黨沒看懂的東風雨露 04:102021/03/03 時論廣場 財經熱門新聞 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 美國老大撂一句狠話 比特幣大暴殺 - 財經 《光電股》Mini LED下季放量 富采樂開懷 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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