福原愛今（3日）遭日媒驚爆和江宏傑已協議離婚，更曝光福原愛外遇照片，直指她婚內出軌，消息震驚外界，現也有媒體報導，兩人婚變的導火線是江宏傑脫口罵她「妓女（或譯婊子）」。

根據最新的《女性seven》報導，福原愛被拍到和一名高帥男子約會，兩人是6、7年前透過朋友介紹認識，他們當時相約到橫濱中華街買小籠包，最後一起到飯店過夜，隔天再換裝出門，此外，男方更多次被拍到在她家過夜，互動相當曖昧，日媒更曝光55張照片，證明福原愛外遇。

福原愛被曝光55張照片，和高帥男出遊。(圖／翻攝自日網)

福原愛和高帥男先去中華街買小籠包，後一起入住飯店。(圖／翻攝自日網)

此外，《週刊文春》也報導，福原愛長期遭江宏傑言語霸凌，才會受不了提出離婚，據悉，福原愛在懷孕期間多次不適，還因為孕吐吃不下東西，但江宏傑不但不照顧，反而還斥責她。

而福原愛決定離婚的導火線，是2019年兩人一起出門看牙醫時，又發生嚴重言語爭執，因為福原愛習慣平時出門要打扮漂亮，卻被江宏傑火大飆罵：「你這個妓女（婊子）」，讓她終於心死，決定提出離婚，對此，福原愛僅表示，夫妻兩人會好好對話後再決定。

(中時新聞網)