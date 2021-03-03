日本桌球天后福原愛5年前和台灣桌球好手江宏傑結婚，今(3日)日媒驚報福原愛今年初提出離婚，女方還被拍在日本跟高帥男見面。福原愛過去在台灣出書，當時老公江宏傑幫她寫推薦序，評論愛妻是「真實的假掰」，打趣說初識對方時覺得對方有禮、體貼到近乎「假掰」的程度，深入了解後才知道福原愛真的是打自內心的替對方著想，對照今日離婚傳聞，令人唏噓。

桌球界金童玉女福原愛、江宏傑2016年結婚，兩人當時在台灣開記者會，後來在台、日兩地舉行婚宴，為了圓夢，兩人還砸錢到日本迪士尼舉行浪漫童話婚禮，婚後兩人生下一兒一女，集滿「好」字，兩人先前常在網上放閃，甚至一起參加實境秀《幸福三重奏》放閃，未料最近兩人互動轉淡，婚姻傳出觸礁。

從小愛哭出名的福原愛，去年推出新書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》，另一半江宏傑幫忙寫序，他以「真實的假掰」形容太太，但澄清不是要批評福原愛，透露剛認識時因福原愛的細心印象深刻，「她很替別人著想、很多禮、很多思緒，做任何事情都有一番令人意想不到的邏輯，很在乎身旁的人會不會因為自己一個動作而受到影響，剛開始，我還會覺得『怎會那麼假掰』，後來才發現那些心思都是真的。」

書中福原愛正視自己愛哭的習慣，說如果沒有這些淚水，自己不會成為更好的人，「我從不覺得哭就代表脆弱。我到現在都覺得，如果沒有這些哭泣的時刻，我不會想要成為更強的人。」並分享生完二胎時因還沒減肥成功就剪了瀏海，被江宏傑畫圖嘲笑：「妳現在的臉就是這麼圓」，讓福原愛隨即大哭，但她也強調，會選擇嫁給江宏傑，是因為對方將她當普通人對待，直來直往，不因她是桌球天后身分就不說實話，福原愛也很享受在老公面前能成為真實的自我，夫妻倆戀愛、結婚初期都相當甜蜜，如今傳出翻臉準備離婚，令粉絲始料未及。

(中時新聞網)