法國乳製食品大廠達能(Danone)主要股東在周二對董事長施壓，要求Emmanuel Faber應辭去董事長職位，讓公司能重新出發，並拒絕了一新任執行長的提案。

Faber目前身兼達能董事長和執行長職務，達能在尋到新任執行長之後，也將維持董事長職位。

Bluebell為發起改革的兩個維權股東之一，在致副董事長的信中指出，對於任何新任執行長來說，其需要自主權，能不受公司前任管理階層的約束，獨立地制定公司策略。Faber持續作為公司董事長將有很不利的影響，將嚴重妨礙董事會尋找新人才的努力。

Bluebell強烈建議董事會在新任執行長到職前，另尋一獨立的董事長。

另一維權投資人Artisan則未對此表示意見。Artisan為達能第三大股東，持股3%。

達能在周一晚間曾表示，一旦找到新CEO，Faber將繼續留任董事長。股東之一，APICIL投資公司表示，市場對於Faber留任的決定相當不滿。伯恩斯坦分析師認為，該決定不是明顯的突破。

(時報資訊)