20年來台灣家戶有何改變？根據主計總處109年人口及住宅普查指出，在各種型態的比重上，醫療保健增加最多，達5.1個百分點，餐廳及旅館次之，增加3.9個百分點，運輸交通及通訊第三，達0.6個百分點。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，20年來台灣家庭消費支出有明顯的改變，連帶也讓住宅市場有所改變，近年來小宅增加、蛋白區推案頻頻，一個程度也反映了民眾生活。綜觀未來，高齡化、科技化下，家庭消費支出將更往醫療與便利性偏移，對於民眾來說，生活機能也將成為購屋重點，生活負擔輕鬆和高CP值，也會成為買方選屋的重要考量。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡指出，高齡化來臨，造成國人在醫療保健支出增加明顯，小家庭增加讓外食普遍，加上行動裝置普及，改變台灣人的生活型態，而在排擠效應下，住宅服務相關比重反而減少。

郎美囡表示，20年來較大的改變除了高齡外，廣設捷運讓都市生活圈擴大，行動裝置普及等等，都牽動了生活的改變，也讓居住形態大不同。值得注意的是，住宅服務與水電瓦斯和燃料支出比重減少，但餐廳與旅館比重增加，在租金明顯反映下，可見民眾越來越習慣透過外食解決民生問題，至於像大直一代匯集米其林的美食生活圈，也成為高端購屋族取向之一。

此外，醫療保健的比例增加5.1個百分點，顯示國人更加重視健康，如今各年齡層都注重體態及吃得健康，保健支出增加，而高齡化社會對於醫療及健檢的依賴增加，就醫便利也是退休族群購屋、居住的考量。值得一提的是，休閒、文化及教育的比例減少，也反映網路、行動裝置的普及，改變國人娛樂及獲取知識的習慣，從各區域推案的行銷方式，著重於美術館、藝文中心者，多導向其指標意義及氛圍塑造，實際使用的比例可能不高。

(時報資訊)