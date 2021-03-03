前長榮空服員郭芷嫣，曾在飛機上遭外國男乘客要求幫忙擦屁股，在長榮罷工事件中揚言在機長的飛機餐加料，在網上引來眾多不堪入目的指控。2019年2名批踢踢網友在八卦板的討論文下辱罵郭是「母豬」，遭郭控告妨害名譽。新北地院2月25日結審，判2人需各罰5000元罰金。可上訴。

據判決書指出，2019年7月9日，周姓與楊姓網友在批踢踢八卦板上一篇標題「空服員郭芷嫣承認要對機長加料是他本人了」的文章下推文，寫下「我不仇女，但這真的是母豬」以及「母豬母豬抓包哭哭」等語。案經郭芷嫣於新北市三重區的某處上網瀏覽文章後，控告2名網友妨害名譽。

審理期間，其中一名網友聲稱，他的留言並非針對郭姓女子，是針對整件事情中說謊的行為，而母豬一詞是表示明明自己做了一些行為，但因為觀感不佳，而意圖指責完全沒有的事情來操控社會輿論，以謀求自己利益的女性，更再次強調，「我是針對整個說謊的事件來做評論」。

另外一名網友辯稱，是針對工會發新聞稿說詞不一，最後被抓包的這個行為，且母豬並不會針對女性，也會針對男性，現在已經兩性平等。

法官參酌文章脈絡後判定，2人的言論確實是在針對郭女，並非指稱包含男性以及女性的工會團體，並斷定2人辯稱留言為針對工會等語，實屬卸責之詞，不足採信。

新北地院判定，2人在網路空間上以「母豬」的詞語辱罵郭女，依社會普世價值以及一般人認知，足以斷定為讓人難堪的言語，詞語意義更表示不屑與輕蔑，更有貶抑他人人格、名譽等社會評價之釋義，且網路虛擬世界的價值觀並未與真實世界有所差異，因此2人於公開網頁所寫下的文字，同樣具有貶低郭女的意涵。於2月25日，依公然侮辱罪，處罰金5000元，如易服勞役，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

(中時新聞網)