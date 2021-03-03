苗栗縣泰安鄉公所響應全國客家日，3日舉辦泰安客家文化節。（巫靜婷攝）

苗栗縣泰安鄉公所3日舉辦泰安客家文化節，（左二起）鄉民代表會主席簡義成、副縣長鄧桂菊、鄉長劉美蘭體驗製作客家擂茶。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府3月1日舉辦「看戲尞天穿」活動，頭份義民廟廣場湧現看戲人潮。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

今年3月3日為農曆正月20日「天穿日」全國客家日，苗栗縣山地鄉泰安鄉公所舉辦泰安客家文化節，辦桌邀請鄉親品嘗客家美食，鄉長劉美蘭指出，泰安鄉民有三分之一是客家人，公所辦活動傳承客家文化，為了防疫，縮減活動規模，選在平日及戶外空間舉辦，天穿日不僅休生養息，也象徵原客融合。

農曆正月20日是客家傳統民俗節日「天穿日」，客家人為感念女媧補天，在天穿日「郎不許耕田、妹不許織布」，人人放下手邊工作，讓大地養生休息，表達感恩回饋之心。苗栗縣為客家大縣，以往各地響應天穿日舉辦祭典、活動，但今年受疫情影響活動減少，公部門只剩縣府、西湖及泰安公所如期舉辦。

泰安鄉公所3日在新行政大樓前廣場舉辦泰安客家文化節，安排粢粑、客家擂茶製作體驗、舞獅祈福、天穿日戲劇演出，並辦了10多桌邀請鄉親品嘗客家美食，劉美蘭指出，泰安鄉是山地鄉，住民以原住民泰雅族為主，但鄉內仍有三分之一是客家人，聚集在清安、錦水、八卦村，少數在大興村。

劉美蘭說，為了感念客家族人勤奮，並彰顯原住民及客家人是一家人，公所每年舉辦客家文化節，活動多元豐富，以往選在假日舉辦，遊客很多，今年受疫情影響，活動經費縮減，選在天穿日舉辦，平日外地遊客較少，活動對象能以鄉親為主，舉辦戶外客家午宴讓客家鄉親彼此聯繫感情。

西湖鄉公所3日一早也在西湖鄉金獅村天福宮，舉辦「西湖慶天穿」祈福三獻禮活動，循古禮祭祀，深具客家文化傳承意義。苗栗縣政府則舉辦「看戲尞天穿」活動，已於3月1日下午邀請榮興客家採茶劇團，在頭份義民廟廣場演出客家大戲，正逢連假期間，看戲人潮湧現。

(中時 )