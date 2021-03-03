NCC於3日委員會議通過「補助5G網路建設作業要點」，前瞻計畫3.0補助2021~2022年5G網路建設的155億元補助款，敲定以3%補助垂直場域，剩下的97%裡的50%依業者標得的頻寬數量、50%採各業者建設競賽，超過事業計畫構想書的基站才予補助。國產化部份在行政院要求下決定提早補助，原訂2023年啟動提前為2022年開始鼓勵，2023年則嚴格要求電信業者建設的5G網路必須40%採購國產設備。

透過補助，啟動國內5G加速加量建設計畫，原訂國內5G建設5年達到85%涵蓋率約將建5萬多台，現在縮短為二年半完成，目前全台5G已完成1萬6,700座基地台。

NCC表示，在具有5G戰略需求之大眾交通樞紐、重要產業發展區域及公益機構，加速加量建設5G網路，使國家數位競爭力基礎早日完備，提供全民體驗智慧生活。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，依照行政院前瞻基礎建設計畫第三期預算，前瞻5G基礎建設計畫是提升國家數位競爭力的重要政策，NCC依「公平、明確及易操作」原則，以「建設競賽」機制計算補助金額。

一、電信業者所提「5G事業計畫構想書」承諾之各年度建設5G基地臺數量為基準，就超過部分始予以補助，並將補助比率依建設數量、頻率數量及新建網路（包括基地臺）使用國產廠牌設備比例分別設定級距。

二、超過門檻數愈多補助比率愈高，使業者間彼此競爭，帶動國產廠牌設備之發展。

三、申請補助基地台之訊號涵蓋位置及空間選擇，應以公共建設及國家利益思維及戰略地區為優先考量，並保留部分經費供5G垂直場域申請，以促進智慧製造等相關應用發展。

四、申請人每年度申請補助金額以不超過其該年度建置費用總金額之49.99%為限。

透過上述規則，NCC將督促業者提高5G基地臺建置數量，原規劃5年內電波人口涵蓋率50%，提升至2年半內85%。

NCC指出，5G帶動的創新應用服務是各國數位國力發展的重點，世界各國多以財政政策積極提供資金鼓勵研發及相關應用。NCC除要求「加速、加量」外，也要求業者配合國家目標，於大眾交通樞紐與重要產業發展區域加速其5G基礎建設，以提供行動寬頻網路與智慧交通運輸的應用服務發展根基。

尤其台灣有智慧製造的優勢，為配合ICT產業升級，NCC鼓勵電信業者採用國產設備，目標為前瞻第三期後5G業者新建設備，採用國產品牌比率達40%，另規劃由自主資安技術組成5G國家隊，與世界大廠組成供應鏈夥伴關係，以因應國際經貿發展及數位轉型的挑戰。

NCC強調，在激烈競爭的全球5G產業競賽場中，網路建設攸關臺灣國家競爭力及在國際經貿供應鏈是否能重整勝出，也深具區域安全戰略部署的意義。NCC將持續公私協力方式，儘早完備臺灣優質的行動寬頻網路；透過前瞻基礎建設預算的有效執行，以利產業數位轉型，提升我國整體數位競爭力，使人民享有5G服務所帶來更便利、更智慧的數位生活，進而促進我國5G跨產業的經濟發展，驅動臺灣躋身5G發展國家的領先之群。

(工商 )