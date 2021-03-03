搶白色情人節商機，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店攜手3C品牌「Moshi」跨界合作針對3控推出新提案劃，即日起至3/31於和逸飯店．台南西門館/高雄中山館推「COZZI x Moshi」風格主題房，帶著情人入住高質感客房，盡情體驗moshi商品-無線充電盤、音響、殺菌消毒盒、經典肩背包等，入住還可將價值1,390元情人節禮物隨身迷你側包直接帶回家，雙人入住3,288元起；即日起至3/16加入HOTEL COZZI官方[email protected]，即有機會獲得價值14,800元高質感音響。

科技也可以很浪漫，走進和逸酒店打造的風格主題房內，可「SpatiaAirPlay無線音響」播放屬於兩人的主題曲，第一階段氣氛對了先加60分，把手機放在「OttoQ無線充電盤」快速充飽電，帶著隨房間提供的入住禮「經典隨身迷你包」準備出發尋覓最愛的拍照景點及美食，回到房內再獻上偷偷藏在「殺菌消毒盒」中的小禮物，輕鬆創造滿分的浪漫行程。

即日起至2021/3/31限量推出，於台南市中心的和逸飯店．台南西門館搭配COZZI+行政客房一大床房型，每晚4,988元起，並可享COZZI+行政禮遇(含早餐、happy hour等服務)；位在捷運出口並可眺望高雄港美景的和逸飯店．高雄中山館，雙人入住和逸客房3,288元起(含晨光自助早餐)，除了舒適住宿及3C體驗外，入住即贈送入住禮經典隨身迷你包。

即日起至3/31期間，入住和逸飯店．台南西門館/高雄中山館旅客，憑房卡/房卡套即可至全台Moshi門市享商品9折優惠，趁機會將情人節禮物一次購足；而為歡慶三月情人月，和逸飯店與Moshi特別舉辦情人節加碼活動，3/16前只要加入HOTEL COZZI官方[email protected] (帳號@hotelcozzi)，並參加互動遊戲即有機會將價值14,800元SpatiaAirPlay無線音響帶回家。

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