韓式餐飲龍頭─豆府3月3日召開董事會，過2020全年營收18.06億，年增29.43 ％，稅後純益2.31億元，年增77.43 ％，每股純益 ( EPS ) 10.29元，賺足1個股本，均創歷史新高，表現相當亮眼，今年將持續以穩健步調進行展店，成長動能無虞。

豆府3月3日董事會決議每股配發9.0元現金股利，配發率達89.71％。除息交易日為3月25日、基準日為3月31日，發放日期為4月19日；此外，豆府董事會決議，將於5月25日於台北市復興北路99號15樓(犇亞會議中心)召開股東常會，除了預計承認109年度營業報告書及財務報表、決議盈餘轉增資發行新股案，也將改選董事及獨立董事，停止過戶日自3月27日起，至5月25日截止。

豆府表示，去年受到新冠肺炎疫情影響，在疫情嚴峻的3-4月份營收受到較大的影響，但在疫情獲得有效控制後，受惠於國人無法出國消費及解禁後的報復性消費，讓豆府各門店營運成績亮麗，再加上持續展店產生的成長動能，包含「涓豆腐」3家、「北村豆腐家」2家、「韓姜熙的小廚房」1家、「飛機河粉」8家門店及主打韓式燒肉的新創品牌「姜滿堂」1家，共15家新展店，為集團業績注入強勁成長動能。

(中時 )