穀保家商今日在木棒聯賽對上鶯歌工商，原本推出高二投手林華偉先發，不過他僅解決1人次就留下二、三壘有人的危機，穀保教練團當機立斷換投王牌林昱珉，他接手7.2局無失分狂飆11K，再由潘文輝關門，「左右護法」合作收下比賽勝利，穀保以3比0完封鶯歌，連續5年晉級4強。

穀保總教練周宗志透露，其實賽前很猶豫要由林昱珉還是林華偉先發，「後來想說讓學弟多一點大賽經驗，畢竟這是高中最大比賽，8強賽登板感受一下氣氛，昱珉在後面準備，有狀況隨時就換人。」

周宗志表示首局一壘手有出現該出局但沒接好的狀況造成危機，也了解對方先發投手陳冠豪不管速度、控球都是A級選手，因此賽前判斷會是低比分比賽，所以有任何狀況就會果斷換投。

此戰鶯歌先發投手陳冠豪表現也很出色，讓穀保前八棒打者都出局，3局下半才因王威倫、邱鑫兩支串聯安打而失分，總計丟6.2局僅被敲4安、失1分，另有5次三振。

林昱珉接手後丟7.2局，使用72球僅被敲出零星2支安打，另狂飆11次三振，根據大會規則，假如投超過100球需要受隔2場才能出賽，周宗志表示賽前對林昱珉沒有球數限制，「8強算是單淘汰，今天輸就要打排名賽，所以沒有限制了，也沒有說誰一定要投哪一場，有狀況就以最佳陣容去應戰。」林昱珉目前需隔1場才能出賽，下一次能出賽是5日決賽。

穀保家商在第8局添得2分保險分，以3比0擊敗鶯歌，連續5年挺進4強，木棒聯賽4強也出爐，名早由高苑工商對上平鎮高中、午場則是三民高中對上穀保家商，要爭奪冠軍戰門票。

穀保家商邱鑫雙安、2打點，是此戰勝利功臣之一。（學生棒聯提供）

穀保家商潘文輝擔任終結者，球速最快151公里。（學生棒聯提供）

(中時 )