立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國邀集相關單位現勘解決潭子區東寶里缺水問題。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國邀集相關單位現勘解決潭子區東寶里缺水問題。（王文吉攝）

台中市潭子區東寶里昌平路3段178巷、241巷、248巷、352巷、378巷、492巷周圍住戶至今仍有20多戶飲用地下水，受乾旱影響，水井乾涸取不到水。立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國3日邀集相關單位現勘，市府經發局允諾配合負擔管線路修費280萬元，經濟部水利署補助延配管線工程840萬元，終獲解決無自來水問題。

立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國3日協調自來水公司及台中市經濟發展局到場丈量工程管路長度及經費，管路總長度700公尺，工程總經費1120萬元。經發局允諾配合負擔管線路修費280萬元，水利署同意補助延配管線工程840萬元。

楊瓊瓔指出，潭子區東寶里昌平路3段一帶還有20多戶居民長期無自來水可用，主要原因是住戶無力支付高額管路引水費用，因而取用地下水。她向台中市經發局、經濟部水利署及自來水公司第四區管理處等相關單位爭取1120萬元經費，預計3月底前完成設計作業，有望在4月底讓23戶居民有自來水可用。

東寶社區發展協會總幹事江英雄說，昌平路1段至3段有20多戶使用地下水井取水，再經共同水塔將水輸送到家戶裡面使用。今年受氣候乾旱，過年前地下水井已開始打不到水，居民只能向鄰居借水或外地買水，甚至還有住戶被迫臨時加裝抽水馬達，從1樓載水打水到3樓水塔，日常生活苦不堪言。

賴朝國表示，他向立委楊瓊瓔陳情，並且辦理2次現場會勘，許多居民到場表達希望設置自來水。

東寶里昌平路三段一帶供水延管工程，管路總長度700公尺，經發局長張峯源承諾，由市府負擔管線路修費280萬元，加上立委楊瓊瓔爭取水利署爭取補助延管工程840萬元，工程才得以順利進行。自來水公司第四區管理處副處長趙文燦表示，為提升居民用水品質及善盡社會責任，全力協助居民申請接水，接管工程完成後，潭子自來水接管率將提升達99.75％，除少數偏遠獨立戶外，幾乎家戶都有自來水。

(中時 )