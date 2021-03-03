日媒報導台灣桌球好手江宏傑與日本好手福原愛已協議離婚，江宏傑今天透過經紀公司表示「兩人沒有離婚」，指出異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力。針對包括福原愛私會高大男子等相關報導，江宏傑3點聲明如下：

1. 兩人沒有離婚。

2. 小傑不認識與小愛出遊的男子。

3. 異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。

(中時 )