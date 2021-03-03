國發會今天公布2021年1月景氣燈號持續亮出代表「趨熱」的黃紅燈，為連續第二個月呈現黃紅燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟增溫。

回顧2020年12月，景氣燈號亮出代表「趨熱」的黃紅燈，是近十年首見；國發會於1月下旬時即表示，很明顯看出景氣往好的方向發展，且是全面轉好。

進入新年度延續景氣熱度，110年1月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月再增加3分，燈號續呈黃紅燈；主要受惠新興科技應用、車用電子與遠距商機需求暢旺，加上傳產貨品需求持續回溫，以及農曆年前備貨效應，帶動1月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

1月景氣對策信號為37分，較上月增加3分，燈號續呈黃紅燈。9項構成項目中，海關出口值、機械及電機設備進口值皆由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分；其餘6項燈號不變。

此外，領先指標不含趨勢指數為107.07，較上月上升0.78%。同時指標不含趨勢指數為105.50，較上月上升1.07%。

展望未來，國發會表示，隨全球多國陸續施打疫苗，有利全球經濟逐步回穩，加以我國半導體先進製程具市場競爭優勢，且5G、高效能運算、車用電子等應用亦續呈擴展，出口動能可望續溫。投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資擴增，外商持續加大在台投資，以及台商回流接續落實，均有助推升國內投資動能。惟武漢肺炎(COVID-19)疫情發展及美中貿易紛爭之不確定因素仍在，恐影響全球經濟復甦步調，後續發展仍須審慎關注。

(時報資訊)