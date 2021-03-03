遭大舉放空的抵押貸款公司Rocket Companies周二股價逆勢飆升，令人瞠目結舌的表現讓人聯想起今年早些時候GameStop與其他「迷因」（meme）股的瘋狂漲勢。

Quicken Loans母公司Rocket周二收漲71.2%，為41.60美元，盤中數度因波動過於劇烈而暫停交易。Rocket股票成交量達到3.67億股，創下歷來新高。

在成為Reddit論壇WallStreetBets等網站投資人的關注焦點後，Rocket也成為上演瘋狂漲勢的股票之一。近來在Reddit論壇WallStreetBets，Rocket的曝光量成倍數增長，其市值亦已暴增逾340億美元，達到826億美元。

Rocket股票也遭到大舉放空，所以也容易引爆軋空行情。在WallStreetBets鄉民論壇號召下，散戶集結對華爾街大空頭發動逆襲，並引爆了激烈的軋空行情，一度帶動GameStop股價在1月狂漲逾1,600%，雖然之後已回吐大部分漲幅。

巴克萊分析師Mark DeVries表示，這感覺非常像是散戶驅動的走勢，也可能是軋空行情。

S3 Partners預測分析部門主管Ihor Dusaniwsky表示，截至周一收盤，放空Rocket股票的價值達到12億美元，佔其在外流通股數近46%，較2月初的35.5%擴大。

另一家抵押貸款公司UWM Holdings周二股價勁揚19.7%，收在9.13美元，其成交量是10日移動均值的5倍多。不過，其他散戶密切關注的個股則走低，GameStop股價下跌1.8%，耳機製造商Koss跌14.6%，AMC娛樂收跌2.7%。

(時報資訊)