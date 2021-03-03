越南一名皮膚白皙花美男杜文奎（Đỗ Quyền），最近常在Instagram和TikTok貼出自己的帥照，女生看到都心動不已，不過，他卻是個不折不扣的「人工」美男子，原本的他，長相其貌不揚，某次求職卻被雇主嘲笑「醜」，讓他決定砸下4億越南盾（約新台幣48萬元），接受9次動刀整形手術，成功「變臉」後，連他親生爸媽看到他也認不出來。

杜男如今相當有自信，常在IG貼出生活照。（圖／翻攝自Facebook／Đỗ Quyền）

原本長得黑又不好看的杜男， 現在擁有一對圓滾滾的大眼睛，深邃五官與白皙皮膚，乍看之下簡直就是帥洋男，拿整形前、後照片比對，絕對看不出是同一個人。

對於為何願意忍受9次動刀整形？他表示，某次求職面試時，雇主竟當眾嘲笑他的長相，因為知道這可能讓他成為永遠的魯蛇，因而下定決心「變臉」，於是花光所有積蓄，砸下4億越南盾，接受9次整型手術，最後終於變成人見人愛的美男子。

目前在西貢擔任化妝師的杜男說：「我整形後第一次回家，我父母都認不出我來，我早就料到會這樣，但還是忍不住落下眼淚。」，隨著外貌改變，杜男現在變得很有自信，常常在Instagram和TikTok貼出自己的照片，包括手術前後的照片。

他表示，他這次整形範圍包括鼻子、下巴、割雙眼皮、牙齒美白、豐唇等「對我來說，美的標準是在鏡子裡看到自己時，你會感到舒服與自信。」

(中時新聞網)