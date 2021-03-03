全球最大碳纖維冰上曲棍球桿廠波力-KY今（3）日舉行董事會承認去年財報，由於去年第四季本業及業外均發生虧損，致使去年本期淨利降至0.19億元，EPS僅0.48元，會中也決議第四季不配發股利。

波力表示，波力今年期待疫情和緩，碳纖維冰上曲棍球桿今年出貨上看100萬支，碳纖維複合材料汽車輪圈也能對營收有所貢獻，今年營運目標是營收及獲利均優於去年。

波力總經理洪進山去年十月就預告，去年下半年冰上曲棍球桿景氣未如預期露出好轉的曙光，全年冰上曲棍球桿出貨約60～70萬支，去年下半年布局兩岸碳纖維複合材料汽車輪圈經銷通路，少量銷售，主力放在美國改裝市場，則受疫情影響，無法派人前往北美推展而被迫延宕，去年營運比前年差。

波力3日公布財報，去年合併營收10.36億元，營業毛利3.27億元，營業利益0.27億元、全年認列新台幣匯率升值萌生匯損8千多萬元，稅前淨利0.19億元，本期淨利0.24億元、EPS降為0.48元。其中第四季本業虧損近0.20億元，本期淨損0.34億元，每股淨損0.69元。

波力董事會決議去年第四季不配發股利，加上前三季也未配發股利，去年股利掛零。會中也決議5月19日召開股東會。

(工商 )