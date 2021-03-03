福原愛大陸微博停留在2月24日。（取自微博）

在台灣、日本與大陸都受到矚目的桌球界佳偶江宏傑與福原愛近日不斷傳出疑似離婚的消息，日本媒體今日更爆出福原愛在東京與一位男子約會，此新聞迅速在大陸傳開，引起微博的網友熱烈關注與討論，而福原愛的微博目前還停留在2月24日，自嘆「2015到2021年，變老了嗎？」而福原愛與江宏傑是2016年8月在日本登記結婚，與福原愛所標註的年份近似，不禁啟人疑竇。

根據《鳳凰網》引述日本媒體《週刊文春》的報導，江宏傑與福原愛在一月即已協議離婚，另據即將在3月4日發行的《女性seven》雜誌的消息，福原愛在2月與一名男子同遊橫濱，排隊吃知名的小籠包。消息指出，該男子是一名大企業的上班族，長相酷似日籍旅美職棒選手大谷翔平。《女性SEVEN》指出，福原愛強調，自己在精神狀況不佳時，對方是很支持自己的朋友之一。

福原愛與日本白領上班男子約會瘋傳後，江宏傑透過經紀公司華研國際回應，「兩人沒有離婚。小傑不認識與小愛出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧」。

而福原愛的大陸微博，也停留在2月24日，寫下了「懷念海鮮粥與春捲」，也感嘆「2015-2021變老了嗎？」而福原愛與江宏傑也正是在2016年登記結婚到現在。福原愛的感嘆，不禁啟人疑竇。

(中時新聞網)