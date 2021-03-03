彰化市、和美鎮擴大全日減壓供水。（吳敏菁攝）

水情持續嚴峻，3日旱災中央災害應變中心召開第9次工作會報，決議即日起彰化市及和美鎮，自來水減壓時段由原本分兩時段減壓供水，擴大為全日實施減壓供水，另每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由減量供水10％提升至20％。

大陸高氣壓影響，氣溫驟涼，天空陰鬱，但除了北部、東部，中南部還沒有降雨跡象，等待的春雨不來，山頭竹林都顯枯象了，讓人心焦，水利署彰化管理處表示，為節約水資源，南彰化實施「灌四停六」三區大輪灌，調降成六小區輪灌。

農田水利署彰化管理處股長陳炳燿表示，目前南彰化已8、9成完成水稻春耕，北彰化的灌溉水資源還算充裕，「大輪區輪灌」方案希望能備而不用，但因水情持續吃緊，在春雨還沒有降下之前，呼籲全民共體時艱、節省水資源！

為了未雨綢繆，避免台灣出現「糧食危機」，南彰化、隸屬濁水溪灌溉的10多個鄉鎮，先前所劃分八堡一、二圳以及刺仔埤，3大灌溉水系所執行「灌四停六」大分區大輪灌，為已調降劃分成6個小區進行輪灌，「大輪區輪灌」方案希望能備而不用。

彰化市、和美鎮自來水仰賴大台中系統，在持續水情吃緊的情況下，自來水減壓時段也從原本分兩時段減壓供水，夜間10時至隔日6時，中午12時至下午4時，擴大為全日實施減壓供水。

(中時 )