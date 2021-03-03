烏克蘭籍畫家葉伊凡為愛來台定居，多年來他用畫筆記錄台灣田野風情，也一解思鄉情懷，即日起他在台南新營民治市政中心舉辦畫展，展期到3月底。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

現年53歲的烏克蘭籍畫家葉伊凡（Ivan Yehorov）經歷過蘇聯解體、烏克蘭獨立等歷史事件，25年前他結識到俄羅斯旅遊的台灣女孩林秀娟，為追愛來台，婚後更定居台灣，多年來用畫筆記錄下台灣田野風情與人文意象，畫作讓人省思台灣最美麗的風景以及環境守護的重要，即日起到月底，他在台南新營民治市政中心舉辦個展，有興趣的民眾可前往參觀。

葉伊凡的個展名為「寶島有情天」，共展出他在台創作的40件油畫、壓克力彩木版畫創作，作品風格崇尚自然，濃濃的田園風情，跟他的出身有很大的關係。

故鄉在烏克蘭的葉伊凡，1968年出生溫尼薩省楊波鎮，是烏國農業重鎮，農村成長的經驗，讓他對大自然有靈敏的觀察力與感知力，幼年即展露出繪畫天份，從烏克蘭國家文化藝術管理學院畢業後，除專業繪畫外也兼任商業櫥窗設計，因工作需要，遊走各地並積累豐厚的創作養分。

1990年時，他和前往莫斯科自助旅行的林秀娟認識，一見鍾情，主動擔任俄語導遊，2人譜下異國戀曲，隔年蘇聯解體，烏克蘭獨立，過幾年他為追愛來台，台灣的自由民主與人文風景，讓葉伊凡印象深刻，結婚後也定居台灣，妻子林秀娟說，台灣的人文風景與田園風情不僅成為他的創作素材，也是他心靈寄託，思鄉情懷全在畫裡。

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