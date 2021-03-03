保護企業營業祕密成為政府重要施政，層級提高成國安事件，法務部與台灣營業祕密保護促進協會合作拍攝的宣導短片「不能偷的祕密」，3日在法務部舉行首映，部長蔡清祥表示，宣導短片拍攝角度多元、精緻，從企業界需求面及檢、調機關執法面都能兼顧，期望透過各種電子傳媒或社群網站擴大宣導，以提高保護營業祕密的法治宣導成效。

「不能偷的祕密」是藉由國內高科技晶圓廠技術部門主管離職後跳槽到大陸地區同性質公司任職，竟聯繫昔日公司同事違法下載重製或以拍攝的方式，將公司列為機密資訊的製程、作業程序、機台佈局等營業祕密違法洩漏的案例，由當事人現身說法，以實際親身經歷，提醒企業界員工重視公司營業祕密的保護，不要貪圖小利而觸犯法律，進而影響國家產業競爭力。

蔡清祥表示，2020年剛通過營業祕密法中新增的偵查保密令新制，讓檢察官在偵查中認有必要時，得對相關人核發偵查保密令，不僅可以避免業界所憂心的營業祕密二次外洩的問題，更可促進案件偵查效率，同時也呼籲產業界與檢調機關加強交流，一方面讓企業瞭解如何保護營業祕密，另一方面也使執法機關更能盡速掌握蒐證及調查重點，進而達到有效保護營業祕密，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。

蔡清祥強調，高科技產業是台灣生存發展的重要命脈，一旦營業祕密外洩，不只是科技業受損，還會影響國家整體競爭力，甚至國家安全。

台灣營業祕密保護促進協會理事長宿文堂感謝檢調機關首長推動保護國內產業營業祕密不遺餘力，促進檢調機關與高科技產業的交流、互動，強化偵辦效率，期許未來雙方持續擴大交流合作，共同致力保護國內產業營業祕密，維持產業競爭優勢。

宿文堂也代表協會，將營業祕密保護公益宣導短片「不能偷的祕密」無償授權法務部及所屬機關使用，宣導影片自即日起，同步放在法務部所屬YOUTUBE頻道，供民眾及企業員工瀏覽觀看，期能擴大點閱率，提升民眾及企業與員工的營業祕密保護意識，而能採取具體的防護措施。

(中時 )