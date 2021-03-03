日本「桌球女王」福原愛與台灣「桌球王子」江宏傑5年前結婚，婚後還攜手上大陸真人秀，恩愛的模樣讓人稱羨，而育有一雙子女、不時會在社群放閃的兩人，近期因分隔兩地而引發婚變傳聞，雖江宏傑上個月在節目記者會上反駁此事，但現在卻被日本媒體目擊福原愛約會高帥男，甚至驚爆兩人正協議離婚，如今有網友翻出6天前江宏傑在記者會上的發言，對照如今景況，認為已藏了玄機。

目前返回日本工作的福原愛，日前上日本節目透露有搬回日本的打算，加上夫妻倆分隔兩地各忙各的，讓婚姻亮紅燈傳言四起，而今日媒《女性SEVEN》曝光福原愛1月時被拍到跟一名高帥男在橫濱中華街約會，事後還搭上男方的車到了某飯店下榻，還傳男方多次被目擊到福原愛住處過夜，互動相當曖昧，另《週刊文春》爆料，早從福原愛懷第一胎開始，她就因孕吐、日常穿著打扮等習慣，遭到男方斥責，讓福原愛心死提離婚。

婚變傳聞演變至今，不禁讓人回頭檢視兩人之前的發言，本月25日，江宏傑出席《全明星運動會》第2季開播記者會，直面記者提問關於婚變傳聞滿天飛的狀況，江宏傑表示：「我們知道自己的事情就好，不會想太多」，兩人目前以工作為主，而孩子當然想媽媽，不過江宏傑表示每天都有跟在日本的福原愛視訊，因此沒有太擔心。

江宏傑更稱，福原愛是因東京奧運才回日本，是既定的行程，預計3月就會回到台灣，至於福原愛及孩子未來是否真的要定居日本？江宏傑表示兩人會再討論，思考哪邊比較適合小孩，再來做決定，當時被認為這些話語是在低調展現婚姻處於樂觀狀態，然對照如今的景況，令人不禁多想。

(中時新聞網)