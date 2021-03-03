淘寶天貓3.8節活動邀請知名Youtuber咪妃（右）分享自己的淘寶購買經驗。（圖：淘寶天貓提供）

淘寶天貓3.8節正式開跑!3月3日舉辦淘寶／天貓《U’re 買Superwomen》活動，精選平台商品打造三大主題女王寶盒，並邀請淘寶忠實用戶、知名Youtuber咪妃分享自己的不踩雷秘技。今年活動也祭出多重優惠加碼，包含「搶紅包」與「滿額抵減」等，從3月5日至8日每天00：00、12：00及20：00整點開放搶領大額折抵紅包。

同時更規畫從3月5日至8日的每天00：00、12：00、20：00時段，都有不同熱賣商品限量折價搶購。並在天貓購物滿200元人民幣可折抵20元人民幣；淘寶滿199元人民幣折抵15元人民幣，且不限名額和金額上限。

另外淘寶天貓從去年12月啟動的「台灣跨境包郵專區」，也同樣在今年3.8節發威。從3月5日至8日，只要在專區購物滿249元人民幣，可免合單且不限商店、大小重量和數量，全由淘寶天貓支付跨境段運費郵資及跨境購物進口稅。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，從去年12月開始，淘寶天貓不斷擴大包郵服務的涵蓋範圍與商品量，未來還會持續拓展更多品項品類。這次3.8節也嚐試不同的新玩法，希望讓消費者能感受到最簡單的跨境購物方式。

而習慣在購物平台上用信用卡享受折扣的消費者，這波活動自然也有優惠可尋。此次包含與MasterCard合作，3月8日當日12：00、20：00可免領券、不限銀行，只要刷MasterCard滿新台幣3000元可現折150元，數量有限先搶先贏；同時5日至8日每日00：00整點也開放搶領刷卡免3％支付手續費券，不限金額上限。

此外，淘寶天貓說明，今年也與玉山銀行合作，使用玉山U Bear卡除享受銀行本身的網路消費3.8％現金回饋外，透過線上限量登錄2000名，從3月1日至31日止，凡單筆滿新台幣3000元以上可贈100元刷卡金；滿6000元更加碼贈528元刷卡金。

(旺報 )