彭姓女子疑因酒後駕車，2日深夜發生一連串事故。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹33歲的彭姓女子2日晚間疑因酒後駕車，行經新豐鄉時，車輛失控撞向一名35歲的許姓機車騎士，許男遭撞飛後傷重，送醫不治身亡；而彭女車輛又連續撞了多部汽機車，隨後又因撞上電線桿停下，彭女也一度受困車內，後由消防人員破壞車體救出送醫，無生命危險，事故原因仍待警方釐清。

此起事故發生於2日晚間11點許，彭女與親友聚餐後，駕駛一台白色自小客車，準備回到新竹市市區，卻疑因酒後駕駛、精神不濟，導致車輛失控，在新豐鄉建興路二段處發生車禍，有目擊者發現機車騎士被彈飛一段距離，且周邊車輛都受到連環撞及，慘不忍睹。

新竹縣消防局2日晚間11點15分獲報，派遣鄰近消防分隊3車6人前往救援，當時騎乘機車的許男已失去呼吸、心跳，送醫後不治身亡，而彭女則意識不清的受困車內。

據了解，彭女在檳榔攤工作，2日晚間與朋友相聚小酌，卻在酒後駕車，發生事故，警方也調查彭女酒測值超標，全案仍在調查，朝過失致死、公共危險罪嫌方向偵辦。

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(中時 )