江宏傑、福原愛婚變傳聞甚囂塵上，3日日媒捕捉女方密會高大男照片，並提及江宏傑曾在夫妻爭執中口出惡言。江宏傑擔任三立、台視《全明星運動會》領隊，對於未來節目動向，三立表示:「錄影工作一切正常，謝謝！」

江宏傑近日出席該節目第二季開播記者會，手上還戴有婚戒，被問到福原愛雖然有笑容，但看起來有幾分僵硬跟勉強，當時他表示夫妻間的相處只有各自明白。

至於小孩會在台灣，還是日本讀幼稚園，江宏傑當時說還要與福原愛討論才能決定。

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(中時 )

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