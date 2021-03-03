因應新冠肺炎疫情衝擊在地產業，金門縣府去年7月中旬砸下2.7億元發放地方版的「1＋1振興券」，迄今年2月底截止回收核銷近5.3億元，估計帶來逾10億元的經濟效益，圓滿告一段落。

縣府說明，2020年7月起陸續發放「金門縣1＋1振興券」進入縣內消費市場，總流通票券價值達新台幣5億2880萬2000元整，至今年2月底止，總計受理設籍金門縣商家789家申請2563件核銷案，申撥金額達新台幣5億2787萬6000元，並均能在3至5個工作天內撥入商家金融帳戶，發放回收率高達99.8％。

縣府建設處表示，在完整的政策配套下，超過百家的業者配合推出多樣搭券消費優惠方案，許多商家也反應，此次振興券全面帶動地區工商產業，對提高營業收入確有實質收益。以最受疫情影響的餐飲業者為例，申請核銷商家涵蓋餐廳、海產、漢堡、壽司，到早餐、便當、宵夜、小吃、飲料，總計142家申請331件核銷案，核銷總額達2356萬7000元。

至於產業經濟命脈的金酒公司及觀光產業鏈，前者核銷2億958萬5500元，後者含特產業者、租車行、民宿、旅行社等共核銷1748萬1500元，2者共占核銷總額約43％。

另外，電器行或汽機車行添購或維修的消費總額達核銷總額的8％，與大型外來連鎖企業包括家樂福、全聯、燦坤及24小時營業便利商店的9％相當，也與在地零售消費總額的10％相近，達到地方各種規模產業商家皆能受益的目標。

(中時 )