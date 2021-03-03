穀保家商8強賽對上鶯歌工商，面對鶯歌怪投陳冠豪，穀保前8棒打者都無法上壘，直到第九棒王威倫敲出全隊首安，穀保才順利攻下首分，這是王威倫初次挑戰木棒聯賽，他說有種圓夢的感覺，希望能在高三創造更多回憶。

鶯歌工商此戰派出陳冠豪，他的投球姿勢特殊，讓穀保家商打者頭痛，前8棒都出局，輪到第九棒的王威倫時，他透露當時心裡想著一定要上壘，「我是第九棒，後面又輪回一到四棒，他們一定可以把我打回來。」王威倫順利敲出右外野方向安打，下一棒邱鑫敲出深遠的三壘打，讓王威倫跑回本壘攻下首分，最後穀保以3比0擊敗鶯歌晉4強。

總教練周宗志表示王威倫是打擊穩定的選手，「不過他高一、高二少跟著木棒組比賽，今年是他第一次參加木棒聯賽，對強度高的投手經驗稍嫌不足，他本身打擊能力沒有太大問題，安排在第九棒也是因為他速度快。」

王威倫先前曾參加王貞治盃等木棒比賽，不過高中盛事木棒聯賽倒是他第一次參加，他透露有一種「終於跟自己的隊友們站在同一個球場打球的感覺」，他說雖然第一次也是最後一次，不過沒關係，重要的是留下很好的回憶。

王威倫由於年紀問題不能打玉山盃，木棒聯賽後高中生涯就剩下王貞治盃了，他表示會依循哥哥王威晨的模式，畢業後會選擇先上大學，鍛鍊一、兩年，若打出成績才有可能挑戰職棒。

王威倫哥哥是中信兄弟球星王威晨，兩兄弟相差11歲，王威倫表示過年哥哥有給紅包祝福，他笑說，「金錢部分先不談，是『滿意』的啦！」王威倫說哥哥都會看他比賽的直播，若有看到問題就會私訓提醒他，不過大多是哥哥主動私訊的，自己都是有比較多問題時才會主動密王威晨。

(中時 )